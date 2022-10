Del saque somos carnecita... La neta que si es cierto que la ‘Foquita’ ha propuesto quedarse en la rica Vicky con la condición de que le paguen por partido jugado o en último de los casos gratis, se irá por la puerta grande. Yo creo que no merece irse con la imagen de este último tiempo donde las redes y los hinchas le reclaman que ha cobrado un billetón sin estar en la cancha. Jefferson no necesita dinero, tiene su futuro asegurado. Y así como es respetado por sus colegas a nivel mundial, también el pueblo y la gente deben guardar un grato recuerdo suyo. La del crack. La del niño que pasó necesidades y triunfó en la vida. Sí, señores...

No entiendo cuando alguien manda todo a la mela por una mujer. Se enrosca por un pantaloncito. Hay un lateral que estaba en la agenda de los grandes y de pronto anda desocupado por seguir al ‘amor’. Se amistó con una ‘tentación’ que lo tiene loquito. Meterse a la farándula le ha costado desaparecer de su carrera. Esta temporada solo disputó un partido con un cuadro del norte que le rescindió contrato a mitad de año. Ahora le ve sus temas a la caderona que antes fue parejita de un ‘Murciélago’. Cuando reaccione, quizás ya pasó el tren. Así no es...

El ‘Solcito’ decidió encaletarse en sus cuarteles de invierno. Una sabia decisión. Es importante colgar las botas antes de dar pena en la cancha. Nadie lo timbró este año y su celular solo sonó para preguntarle por los depas y ‘jatos’ que vende. Fue inteligente y supo invertir sus fichas en el rubro inmobiliario. Vive de sus rentas y se gana unos cobres en el campeonato de leyendas con el ‘Puma’, el ‘Loco’, ‘Camello’, ‘Avestruz’, Pablito y otros rankeados. Todavía le queda un sencillo con su zurda. Vale...

Solo aquí hacemos ricos y famosos a los extranjeros. En otros países marcas la diferencia o ‘más pallares con tallarines’. El ‘Chocolatero’, que tuvo sus 15 segundos con el ‘Tigre’, la pasa pésimo en Colombia. Pensó que haciendo un par de paredes o toquecitos iba a durar en ese medio y se peló porque en one ya lo voltearon que es ‘birutero’. Lo van a prestar porque simplemente no rindió. Le cayó la maldición de la ex que, apenas se enteró que la engañó, le soltó los perros. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

