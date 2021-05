Del saque somos carnecita... La juventud de ahora está a una velocidad de avión. Estos muchachitos son un caso. Intercambian los ‘cueritos’ como casacas. Unos las agarran de trampitas y otros las hacen señoras. Hay un chamaquito que su ‘chaplín’ es ‘Noche’, que fue jugador profesional con la Harvarting y hace poco lo sacaron de un reality por un ampay junto a la ‘Totó’, que es cacharrero al mango. Dizque una flaca lo seguía las 24 horas del día. Incluso lo esperaba en su habitación porque su abuela era su amiga y la metía hasta la cocina. Lo curioso es que este brother es causa del ‘oficial’. Estamos todos locos...

Mis respetos para el ‘Encantador de serpientes’. Tiene un poder de convencimiento que cualquiera cree que es buenito y es un hijo de su mamá. Apenas se enteró de que un comando de campaña buscaba peloteros para que apoyen, en one se puso en contacto. Ese fácil ha pedido obras, licitaciones o guita por adelantado. Lo que deben averiguar es si está dobleteando porque es siniestro al rojo. Les aseguro que también ha sondeado al de sombrerito de paja. Les doy un dato. Varias Eliminatorias atrás se le cayó un negocio. Fue justo cuando el Diego necesitaba ganarnos para ir al Mundial de Sudáfrica. Hizo de intermediario y ofreció que nos echábamos. Casi bingo, pero lo malo nunca tiene final feliz. Lo desenmascararon en los descuentos. Es una historia larga. Ya se las contaré...

La ‘Muela’ ya no tiene llantas. Las caterpillar de antes se han vuelto una chalona. No salta, no anticipa ni chapa a nadie. Parece un robot o carrito chocón sin rumbo y sin freno. Da la impresión de que no se está cuidando. La pregunta es: ¿son mujeres o amanecidas? Por lo pronto, hay un run run que es duda en el próximo llamado del ‘Tigre’. Curuju...

Me pasan la voz que un barbón con pinta de cura está construyendo un complejo en Chincha. También se ha dedicado a levantar condominios. Los venenosos gritan que nunca fue de billete ni acomodado. No es un secreto que ha desplumado a cientos de padres de familia con el tango de que sus hijos iban a ser futbolistas profesionales. Se ha capitalizado y también ‘mordido’ con los contratos de menores. Provecho...

Me voy, soy fuga.