Del saque somos carnecita... El problema de algunos peloteros es que porque ganan un poquito de plata se creen los dueños de la verdad y no le hacen caso a mamá, papá, hermanos y allegados que los quieren. Y el peor error de un ser humano es no saber escuchar. Y la perdición del hombre, casi siempre, es la mujer equivocada. El primer caso es la pareja de un seleccionado que ha sido ampayada en un ‘telo’ y hoy emiten la imágenes en un programa de farándula. Ese es el tema de la cara bonita, del cuerpito espectacular y que se viste con ropa de marca. Prefieren la belleza que la decencia. Todo tiene sentido y es por eso que estuvo bajísimo ante Ecuador. No tiene tranquilidad emocional. Esas que van de salsódromo en salsódromo, discoteca en discoteca o peña en peña, no son para presentarlas y llevarlas de la mano. Sí, señores...

El segundo caso es de un chamaco que este año se quedó sin chamba, se peleó con el empresario y ahora se ofrece en la Segunda y Copa Perú. Y todo por meterse con una salsera. No pudo con la ‘Tentación’. El zaguero eligió unas buenas piernas antes que un balón. La falda antes que la profesión. Pobechito...

La neta es que hay dirigentes que son cara de palo al mango. Quedan debiendo a la gente y se hacen los ‘mochos’ cuando les cobran. Me pasan la voz que un presi del norte se consagró de floro barato. No les canceló al ‘Mudo’, ‘Solcito’ y el ‘Bombero’ que toma café y ron en el desayuno. Los muchachos lo timbran a cada rato y solo les contesta el buzón de voz. Encima les ha mandado el recado de que no pierdan su tiempo. La cosa es que los peloteros irán hasta las últimas consecuencias. Los pulmones no se regalan y mucho menos el tiempo que no estás con la familia. Y no va a ser...

DeFinitivamente los técnicos extranjeros malean la plaza a los nacionales. Hay comandos técnicos de cinco personas que han arreglado por 15 lucas cholas al mes en la Liga 2 y con otro ripio en Primera. Su ‘mentol’ es que se sacrifican un año. De ahí con floro engatusan a los dueños de los equipos y de plus la pegan de estudiosos y enfermos con el fútbol. La capacidad no tiene nacionalidad. El tema es que los que vienen son chistosos que no los conocen ni en el pasaje donde viven y no salen ni en crucigrama de Google. Yo soy partidiario de profesionales que dejen escuela, que sean reconocidos en sus países y hayan dirigido selecciones. Así es...

