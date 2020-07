Del saque somos carnecita... Todo se sabe. La más grande de todas, la única, la inigualable, irrepetible y ‘cazadora’ de talentos ya ‘convocó’ a su chibolo de moda. La señora que reventó de ‘cachitos’ a un seleccionado vive un romance con un volante de un club al final de la avenida Javier Prado. ¿Quiénes son los ‘tortolitos’? Una pista: ambos crecieron en el mismo barrio. Ojo que ella es mucho mayor. Pero son de la zona. Lo positivo es que el cacharrerito es ‘pica y zafa’, y no como el otro que se enamoró y perdió. Curuju...

Por siaca, desde esta semana empiezan a llegar los equipos provincianos a Lima porque arranca la Liga 1 la primera semana de agosto y todos los partidos serán en la capital. Se van a juntar perro, pericote y gato. ‘Hermanitos’, ‘primitos’, ‘partidorcitos’, ‘trampositos’ y los ‘café don Lucho’. La ‘Urraca’ tendrá harto material porque habrán más peloteros expuestos a las tentaciones.

Estoy seguro de que ni el toque de queda los detendrá porque la carne jala más que cadena de buque. Como no funcionan los salsódromos, bares ni pubs, hay que patrullar por ‘telos’, depas y cuartuchos. La ‘Chica realidad’, ‘Tombita’, ‘Turbo’, ‘Secuestradora’ y demás ‘animadoras’ ya están ‘escaneando’ a sus próximas víctimas. Rexuxa...

Me pasan la voz de que un gordo se marketea como representante de ‘Aquisí’ y es falso. Su verdadera chamba es la de reclutar el ‘material’ para llevarlo a México. Es variada su cartera. Hay ‘mataditas’, ‘regularonas’ y una que otra ‘arregladita’. El tema es que este muchacho es creído al mango y la gente lo tiene atravesado por desubicado. Se computa el portugués Jorge Mendes que ve las cosas de Cristiano Ronaldo. Y su realidad es que es un remedo del ‘Narizón’ que le compraba los chicles al ‘Conejo’. Ayayayay...

Me avisan que un técnico ha sido contratado hace poco como director deportivo en el Cusco. El día de su presentación pasó el roche de su vida y recontra ‘cara de palo’ ni se inmutó. Todo el plantel se reunió en mitad de cancha para darle la bienvenida, pero el DT argentino que dirige esa camiseta le cortó la palabra a su jefe que fue a oficializarlo y mandó a correr a sus pupilos. Le hizo un desplante horrible al ‘serrucho’ que solo espera un par de derrotas para chapar el buzo. Así no es... Me voy, soy fuga.