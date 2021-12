Del saque somos carnecita... La firme que me da tremenda alegría ver a un peruano campeón en el extranjero. El sábado fue Sergio Peña en Suecia, luego Andy Polo en la Conferencia Oeste y ayer Alexander Callens en la Conferencia Este de la liga gringa. Ellos la sufrieron y no se dejaron vencer por los obstáculos. Afuera nadie te regala nada, al contrario, tienes que exigirte el triple para ganarte un puesto y los tres lo han logrado en sus equipos.

Ojalá que esos chibolos que aparecen en la pelotita sepan aprovechar alguna oferta que les llega para salir al exterior, madurar, crecer y alejarse de la joda, pantaloncitos y los ‘chupes’ y alcahuetes que solo están cerca cuando todo va bien, porque después son los primeros en salir arrancados. El futbol es sacrificio y profesionalismo. Solo así alcanzas el éxito. Sí, señores...

EL TIGRE, LA SOMBRA Y ‘CHUCHO’

El ‘Tigre’ está paseándose por todos los programas de televisión y radio en su país. Se está ‘marketeando’ bien. O sea, viendo un plan B si acaba su ciclo con la selección. Y no va ser...

Ya me enteré por qué en Ate le dijeron más pallares con tallarines a la ‘Sombra’. El hombre estaba en los planes de don Goyo, pero pidió como si fuera el capitán del Real Madrid. Cuando el técnico se enteró le bajó el dedo en una, porque el club no está para pagar más de diez lucas gringas y con lo que quería ganar fácil traían tres jugadores. Asuuuuuu...

Me cuentan que el ‘Chucho’ del puerto vive su mejor momento. El pasado fin de semana llegó con toda su familia a disfrutar de las bondades de un hotel en Santa Clara. La gente que estaba ahí lo reconoció, le pidió autógrafos y selfies, hasta le hicieron barra como si fuera Messi y el hombre no se cansó hasta atender a toditos. Vale... Me voy, soy fuga.