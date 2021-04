Del saque somos carnecita... Una seguidora del fichaje ‘bomba’ de Alianza le escribió a su Instagram pidiéndole que publique en sus redes si alguien tiene concentrador de oxígeno barato y así poder ayudar a su mamita. Lo malo que ni caso le hizo y, al cierre de esta edición, siguió mostrando fotos de su ropa y su terraza, pero nunca le dio la mano a la muchacha. Si eso no te toca el corazón, estamos hasta las santas ‘hueveritas’. Sí, señores...

Todo se sabe. Ya me contaron que la chica que tiene una amistad de años con el zambito que juega en el extranjero y alquiló un ‘depa’ donde falleció una chibola, ha estrenado televisor, muebles de sala y de cocina en su jato de la cuadra 4 de Pizarro en el Rímac. Desde enero ella no trabaja, pero aseguran que el delantero envió guita para que ‘pare’ su vivienda. Y pese a todo eso, ambos aseguran que solo son amigos. Asuuu...

Me pasan la voz que la ‘Sombra’ ya no tiene familia en San Juanito, al sur de Lima, pero lo ven seguido por esa zona. Cuentan que va a visitar a un amigo de chibolo, pero también aprovecha para darse una vuelta por la zona de un viejo amor. No debe ir porque está rompiendo los protocolos de bioseguridad y, ademas, porque su ‘patrona’ lo puede ampayar. Quéeeee...

Se viene otra broncaza en Lurín. El nutricionista versus el ‘Chocolatero’, o sea, el gerente de operaciones. Dizque no suelta el billete para comprar los alimentos que necesitan para preparar los almuerzos y cenas de la concentración. Firme que ese patita solo sabía vender golosinas y ahora no acierta una y pone ‘pero’ a todo. Qué feo... Me voy, soy fuga.