Del saque somos carnecita... La verídica que lo he dejado ser al ‘Profesor’ desde el domingo. Está hablando hasta por los codos. Ha despotricado postpartido contra los árbitros como le da la gana y nadie lo ‘plancha’. Mi lectura es que Alianza Lima no se está portando como equipo grande, sino como un cuadro temeroso. Hombre por hombre es mucho más que Binacional, sin menospreciar a los ‘Mosquera Boys’ que han hecho un señor campañón que inició el tío Javier Arce. Y sinceramente, tres goles de diferencia no es imposible. Lo que pasa es que el uruguayo se está barreteando en caso no campeonen. Se hace la pila de solo pensar que le quemen la película en Matute y con su gente. Hay que ser caballero en la vida. En el 2017, en su primera gestión con la blanquiazul, le cobraban penales a favor hasta cuando sus jugadores se caían solos en el área. Y allí nunca abrió el pico. Tampoco sus dirigentes. Poco floro y demuestren en la cancha que el 4-1 fue justo. Ahora aprovechen su localía y tremendo presupuesto anual. Sí, señores...

Estoy volando con el ‘Amigo de Marco Antonio’. Acabo de leer el mensaje de Manuel Tejada, donde anuncia que se va del Sport Boys. O sea que al mejor jugador del plantel lo dejan ir como la ‘santas hueveras’. Nadie reconoce que se ha sacado su mela por la rosada y mantuvo una regularidad durante todo el año. Puso el pecho y ayudó a ese Vivas a salvar la baja. Aquí no somos mezquinos y reconocemos que el técnico sumó, que necesita reforzarse, pero no le den carta abierta ni que bote a lo mejorcito. Esos parrilleros son recontraconfianzudos y a lo mejor chocan con el tío ‘Agüita’. Otro intocable debe ser el ‘Chucho’ Chávez y los blancos Sebastián Penco y Gonzales. El resto es fusible. Y no va a ser...

El ‘Mago’ tendrá sus años, pero sigue con el ego muy alto y es rápido de mente. ‘Palomilla’ lo timbró varias veces para que le recomiende nombres y al toque se vendió con sus amigos que la crema lo quería de vuelta. Tiene clarito que este mercado es fácil y quiere venir a Lima para no tocar sus ahorros. Así es...

Los hermanos Fuentes son mano abierta con sus viejitos y por eso el ‘Bravo’ los rankea. Al ‘Loco’ Isidro lo quieren acharlar con sus buenas fichas, pero el ex-Muni, Sipesa, Unión Minas y otros clubes dice que todo se lo den a su mamita. Solo pide un par de zapatillas para seguir peloteando con su gente del barrio. Y pensar que hay otros que mantienen a la familia de la trampa y no le mandan ni un pañal a sus hijos. Qué feo... Me voy, soy fuga.