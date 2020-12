Del saque somos carnecita... La verídica que esa rubia que se estrelló en tragos es de avance. Toda la vida no la puedes librar. Hace unos meses se la llevó de alivio en una reunión donde el ‘Maestrito’ pagó ganso y ella se salvó por un ‘pelito’ de las cámaras. Ahora tiene que prender velitas a todos los santos porque pudo haber causado una tragedia. Desde hace años camina con Pablito te saco un clavito. Asuuuu...

Tremendo gusto me dio ver a ‘La Roca’ Aquino levantando el trofeo de campeón en México. Aquí siempre voy a resaltar los logros de los jugadores y criticar cuando hacen la del ‘Chavo’. El volante la luchó, trabajó, se dio cuenta de que para ser profesional hay que estar concentrado, dedicado a la familia y seguir entrenando más cada día para tener ‘buenas llantas’. Ahora cosecha los resultados. A los 25 años está en la edad precisa para despegar, todo depende de él. Ganar un título en el extranjero, donde nadie te regala nada, es para resaltar con letras mayúsculas. Encima, me dio más gusto porque festejó con chullo, bandera y chalina peruana. Orgulloso de su tierra incaica. Y no va cher...

Qué bien que le ha hecho a Renato Tapia la llegada del argentino ‘Chacho’ Coudet al Celta. El técnico lo ha repotenciado al peruano, que cada día se le ve mejor en la volante y es elogiado por la prensa. Incluso, lo nominan como una de las revelaciones en la Liga española. El ‘Cabezón’ la toca, asiste, marca y ha agarrado confianza, algo fundamental para un futbolista. El hombre se cuida y por eso tiene piernas para rendir en un fútbol muy competitivo. Ojalá siga creciendo para el bien de la selección. Así es...

Ya me contaron que varios peloteros están como la loca Elvira por su billete en la Agremiación. La pandemia ha golpeado a varios y las monedas se van acabando. Esperan un salvavidas para tomar color y hacerle frente a la situación. Este maldito virus no deja de golpearnos. Sí, señores...

Me voy, soy fuga.POR: EL