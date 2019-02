Del saque somos carnecita... Este dato no es sacado de una novela. Es la vida real. Tres rankeados, patas, causas. Dos de ellos hermanos, casi casi la misma sangre. Y para cerrar el cuadrado, un vividor, ‘chupasangre’. Hoy cada uno camina por su lado, no se hablan, están distanciados. Todo empezó cuando uno de ellos llamó a su brother para quejarse y cuadre al otro, porque había chocado con la madre de sus hijos. El segundo de esta historia respaldó a su hermano, sacó cara por él y ambos le pusieron la cruz al tercero por no tener códigos. Ahora los brothers también se pelearon por culpa de un patita que quiso hacerle el cuento chino a su patrón. Este vividor lo cerró con un billetazo y cuando lo chotearon fue a refugiarse donde el otro, quien lo recibió con los brazos abiertos. Esto fue tomado como traición por el rankeado. Por eso siempre les aconsejo a los chibolos que sepan escoger bien con quienes se rodean. Por culpa de un oportunista, esos causas de toda la vida se bloquearon de las redes. Asuuuuuu...



Es lamentable como se vienen manejando las cosas en el Rímac. En solo un mes ya botaron a su técnico. Y todo porque no daba la talla. Yo soy ‘sapo rabioso’ antiguo y ese floro de la documentación es para los sonsos. Es más, hay un runrún que le pidieron al técnico que cambie de preparador físico por pedido de los jugadores, que sentían que estaban haciendo ejercicios de Educación Física y no una pretemporada en comparación al chileno Salas. Como ‘Obama’ no atracó, le dijeron hasta aquí nomás, más pallares con tallarines. Desarmaron al equipo, a menos de un mes del debut en la Copa y tendrá que empezar de cero. Todo está de cabeza. La firme que ese patita que está de bravo solo anda pensando en los lugares de color rojo y nada con la celeste. Ayayayyy...



Me voy, soy fuga.