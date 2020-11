Del saque somos carnecita... La verdad que a mí me da bronca cuando se meten con gente perfil bajo, indefensa o los más débiles. Resulta que hay un tipo de la avenida Canadá que ha soltado información para distraer el papelón futbolístico de esta fecha doble.

El tango es que una ‘Jirafa’ motivó a los seleccionados a que se pronuncien en las redes sobre la situación política del país. A esos manganzones no los digita nadie. Hacen lo quieren con su vida. Se le prenden al muchacho porque no es de hablar ni tiene amigos periodistas. Es por eso que le aplican el abuso y le hacen ‘apanado’ para que pasen piola los verdaderos culpables. La responsabilidad no está en las oficinas. Es exclusivamente de la cancha. Sí, señores...

Un tema que no le hemos puesto mucha atención es el estado físico. Hay algunos que se caen a pedazos. No necesito estudiar esa ciencia para darme cuenta de que no hay piernas. Eso pasa cuando priorizamos la joda, las encerronas, las trasnochadas.

Mientras Lapadula no podía dormir por la derrota en la concentración, Trauco fue ampayado saliendo de un ‘telo’ con una flaca en la madrugada. Cualquiera se para 90 minutos en un campo, pero otra cosa es cómo rindes y cuantos cambios de velocidad tiene tu ‘máquina’. El descanso es parte del trabajo.

Montiel y Tagliafico corrieron sin freno todo el partido por sus bandas. Nuestros marcadores van una que otra vez y esperan media hora para recuperarse. Así no es...

Ahora me revientan el celular para decirme: ‘Bombardero, tenías razón con Cuevita, es fulbitero”. La verdad es que el ‘Chato’ vive del recuerdo, del 4-1 en Asunción de la Eliminatoria pasada. Es el único partido bueno en los dos procesos de Gareca.

Quisiera escribir que hace famoso a los delanteros, que la mete de callejón, que define como los dioses, que desequilibra en el sitio y momento justo, que es capo en el balón parado, que se asocia en corta y larga, que rompe líneas y se pone la mochila así esté llena de rocas. Pero bueno, si alguien tiene otro video donde es figura, que me lo mande. Ayayayay...

Aquí no se trata de maletear por maletear. Tampoco la peguemos de ciegos con el tangazo que falta mucho. Si solo nos dedicamos a pasar la franela, ninguno va a reaccionar. Todos queremos que Perú vaya a Qatar 2022. Lo que vivimos en Rusia 2018 es inolvidable y soñamos con que se repita. Vienen Bolivia y Venezuela. No hay margen de error. Ya hay que preparar la visita a La Paz.

La estrategia para conseguir los puntos en el estadio ‘Hernando Siles’ y no en la mesa. Si lo lograron Argentina y Ecuador, por qué no podemos hacerlo nosotros que jugamos en el Cusco, Juliaca y Arequipa. Lo principal es que todos recuperen su nivel y confianza. La selección no tiene una estrella, solo se basa en el colectivo. Es nuestra única arma para volver a abrazar a la gloria. Y no va ser... Me voy, soy fuga.