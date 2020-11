Del saque somos carnecita...La pregunta de cajón: ¿Lapadula o Ruidíaz? Yo no lo pienso dos veces. A ojos cerrados ‘El Bambino de los Andes’. Me agarro de su presente en el Calcio y su pasado en una liga top como es la Serie A, donde mejor presionan, marcan y son más cultos en la parte táctica. Seguro que algunos piensan que la ‘Pulga’ se ha ganado ese derecho por antiguedad, por sus goles en la MLS y además conoce a la gente. Ni lo uno ni lo otro. Lamentablemente hasta el momento no ata ni desata con la selección. No voy a menospreciar su nivel en Estados Unidos, pero allá levantas la voz y los gringos van a poner la denuncia a la estación policial. Le haces un amague a un defensa y termina en el estacionamiento del estadio. No se trata de comparar, pero hay que ser honestos. A Lapadula lo tabean Chiellini, Godín, Koulibaly y otros que son maleros, maleros. Tiene chazis y sus características son para que se faje con los mapochos. Sí, señores...

Se viene Chile y es un clásico histórico. No voy a utilizar la palabra guerra, tampoco batalla. Simplemente este partido no se puede perder ni en el Play Station. Esta vez no van a silbar el himno ni meterle un manazo a un jugador como cuando lo cachetearon al ‘Cabezón’ Reynoso en las Eliminatorias de Francia 98. Ni nuestros muchachos se defenderán a chimpunazos contra los perros policías que nos tiraron encima para Argentina 78. Ahora solo estárán en la cancha los protagonistas, comandos técnicos, veedores, ese ‘bendito’ Var, recogebolas y algún otro ‘zapato roto’. Gana el que la mete y se equivoca menos. Curuju...

La verdad es que extrañaremos a Carlos Zambrano porque los delanteros del continente siempre lo miran de reojo cuando sienten su respiración. Y ese segundo es fundamental para recuperar la pelota. Incluso Luis Abram crece y se potencia a su lado. Hacen una dupla que da garantías. El problemita es: ¿quién reemplaza al ‘León’? La gran mayoría en la calle y encuestas se inclinan por Miguel Araujo por su rodaje en Holanda. Respeto la opinión de los demás, pero recuerdo que Brasil nos metió 5-0 en la Copa América del 2019 y con el morocho y el defensa de Vélez en la zona central. No soy Gareca, pero mi ‘fichita’ es para Anderson Santamaría. Me inspira confianza y los archivos me dan la razón porque es jugador mínimo de 6 puntos con la blanquirroja. Fuerte y va bien arriba. Y por siaca, no me desagrada la idea de Jean Pierre Rhyner. Su 1,88 de estatura es un plus en los bombazos en las dos áreas. La Segunda de España es lejos mejor que nuestra Liga1. Así es...

Ya dimos el golpe en Quito y dominamos Asunción. Toca romper la racha en Santiago. Trauco viene con ritmo y Advíncula motivado, pese a que lo expulsaron el fin de semana. Necesitamos al mejor Carrillo. A esa 'Culebra que la ‘descosió’ en la primera fecha doble. Yotún, Aquino, Tapia, Flores y Cueva están finitos y ya recontra cancheros. Si repetimos esos 80 minutos ante el Scratch y no nos desconcentramos en el final, podemos competir y traernos algo en la maleta. Las ausencias de Guerrero, Farfán y Zambrano no son un detalle menor. Son tres referentes que le dan peso al equipo y no forman parte de la delegación. Así que alguien tiene que chapar el liderazgo a la hora de la verdad. Allá en Santiago hay que ‘guerrear’ y ‘guerrear’. Y no va ser...

