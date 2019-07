Del saque somos carnecita... Estamos en la final de la Copa América y que lo grite todo el Perú. Ante Brasil y en el mismísimo ‘Maracaná’. Todo para escribir una de las páginas más hermosas de nuestro fútbol. Y después de lo visto ayer, ya nada me asusta. Era la hora de ponerle todo, de llegar a una final histórica y la alcanzamos. Si repetimos esta actuación y afinamos algunas ‘cositas’ como ante Chile, que venga Coutinho, Firmino y cualquier selección. Le dimos cátedra a estos chistosos que se creían fijos, que nos ningunearon y quisieron atarantarnos con su venganza del ‘pacto de Lima’. Les pintamos la cara mostrando cómo se juega a la pelota. Al ras del piso con ‘oles’ y magia. Es de las noches más felices de mi existencia y de seguro, de todo el país. Estamos a 90 minutos de la gloria y vamos que sí se puede. Ya no existen los favoritos, carajo. Sí, señores...



Se los canté. Alexis y Vargas son ‘canguros’. Y ¿dónde están Vidal, Medel y esos agrandados que se marcharon con la mirada en el suelo, masticando su bronca? Pura bulla y ‘fururú’. Me saco el sombrero por los 22 que nos regalaron esta inmensa alegría. Gallese enorme, imponente como el ‘Cristo del Corcovado’. Advíncula, un rayo de aquellos. Nadie entró a la jaula del ‘León’. Todos se hicieron la pila. El zaguero lloró como un niño con su ‘viejita’, papá, hijo, hermano y amigos en la tribuna. Un líder en la zaga. Aplausos para Abram. Qué ‘chamaquito’. Si sigue su evolución, hay ‘back’ para rato. El ‘gringo’ Heinze lo ha puesto fino en Vélez. Lo de Trauco ha sido sencillamente excepcional. Volvió su zurda y los ojos se deleitaron. Tapia, el ‘Patrón’ de Porto Alegre. Quedará grabado que un 3 de julio se ‘comió’ todas las manzanas chilenas. Chocó, quitó y preciso en las coberturas. Tanto le pedí a Yotún que recupere su nivel y de qué manera lo hizo. Con un señor golazo. También con lo que más sabe. O sea, con su talento a disposición del equipo. Si anda bien, todo sale bien. Flores para Flores. El ‘Orejas’ arranca y no hay pierde. Que se recupere, que hasta cojo lo necesitamos. Confirmado que lo de Cuevita es psicológico. La ansiedad y el qué dirán lo matan. Carrillo mostró sacrificio y solidaridad, pero sigue peleado con la pelota. Demasiado impreciso. Paolo es crack. El ‘capo’, el ‘bravo’, el respetado, el abanderado. ‘Canchita’ es aire fresco, conchudez y toque ‘pistero’, ‘fulbitero’, de ‘cuca’. Polo fue el cerrojo por la banda derecha. Recorrido y le dio la mano y salida al ‘Rayo’. Entró Ballón y empezaron los oles. El chalaco dio la calma, la pausa y su cambio fue preciso. Aquí no hay podio. Todos la rompieron. Curuju...



El primer tiempo fue lo mejor de Perú en esta Copa. Los superamos en todo los aspectos: táctico, mental y como rotamos el balón. Tranquilamente pudo acabar tres o cuatro a cero. Presionamos desde arriba y los complicamos. Tocamos, desbordamos y definimos con dos zurdazos. Esto no es una sorpresa para mí, porque hace rato venimos haciéndole la fiesta. En partidos oficiales y amistosos. De tú a tú y mereciendo los resultados. Estoy sentado junto a José Carranza, que vive el partido como si estuviese en la misma cancha. Como si estuviese ‘guapeando’ y ‘rascando’ al rival. Se abraza conmigo, el ‘Tigrillo’, mis hermanos ‘Pachi’ Sergio Rojas, Martín Fiestas y toda mi ‘batería’ que ha venido del Callao, gritando en cada gol. Ya entiendo por qué dejaba la vida cada vez que se ponía la crema y bien ganado lo de ‘El Puma es lo más grande del fútbol nacional’. Y no va a ser... Me apuran con el cierre y me quedé corto. Mañana seguiré analizando en frío esta clasificación histórica...



Me voy, soy fuga.