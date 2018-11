Lo que le pasó al futbolista de Sao Paulo es un mensaje para todos esos ‘podridos’ que les gusta mirar mujer ajena

Del saque somos carnecita... La firme que lo que le pasó al futbolista de Sao Paulo que murió torturado, sin genitales y ahorcado es un mensaje para todos esos ‘podridos’ que les gusta mirar mujer ajena. En estos tiempos, ese ‘bichito’ te puede mandar 30 metros bajo tierra. Hay límites que no se pueden cruzar. El hombre se alucinó ganador y se metió con la esposa de un empresario en su propia casa, estando el marido en otro cuarto y encima mandó fotos por WhatsApp a su mejor amigo de la ‘travesura’ que estaba haciendo. Yo soy callejero, barrio, de puerto y he visto de todo. Antes que aparecieran los smartphones, algunos peloteros hasta ponían el altavoz de su Nextel para banderearse con el pantaloncito que se estaban levantando. Ahora se graban en videítos y le enseñan a sus causas. No jueguen con fuego. Siempre hay un padre, hermano o ‘gatillo flojo’ en Internet que se ofrece para hacer el ‘trabajito’. Como dice mi tío Arizaga, los ‘partidores’ se van al suelo. Y no la cuentas. Así es...

Todo el mundo está empezando a hablar de la superfinal del año, el partido más esperado, el clásico Boca-River por la final de la Copa Libertadores. Es como una definición de Champions. Argentina es una locura, nadie duerme, ni los propios jugadores. Se han inscrito más de mil 200 periodistas para cubrir el primer partido, pero solo se acreditarán a 115 y la reventa de las entradas ya bordea hasta los 5 mil dólares. Para mí, Boca tiene más plantel, pero River cuenta con mejor arquero y defensa. El sábado, en ‘La Bombonera’, habrá emisarios de clubes grandes de Europa viendo al volante del ‘Millo’, Exequiel Palacios. Los ojos del mundo están puestos en Sudamérica. Sí, señores...

Se le viene un problemón al ‘Rey de los bloopers’. Dicen que hay una muchachita de Piura que lo está denunciando por alimentos, porque el zambito no se acuerda de lo que hizo cuando jugaba por esas tierras. Qué palta... Me voy, soy fuga.