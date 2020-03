Del saque somos carnecita... Me cuentan que ni bien se comentó la postergación del inicio de las Eliminatorias, el ‘Tigre’ respiró tranquilo. Porque si se jugaba a fin de mes, no iba a poder utilizar a varios titulares. Con el ‘León’ Zambrano lesionado por un mes, Yoshimar Yotún recién operado, Santamaría en recuperación de su lesión a los ligamentos cruzados y la ‘Foquita’ que necesita ponerse en forma, lo mejor es ganar tiempo para llegar con todo nuestro poderío y empezar con buen pie. Y no va ser...

Hoy Alianza pone el pecho y el honor en juego. Su gente necesita una alegría y este es el partido ideal para levantar cabeza. En el fútbol se puede ganar, empatar o perder, pero dejando en claro que por una camiseta tan querida y respetada en el Perú, hay que tirarse hasta de cara. Lo de ayer de Binacional fue un papelón de aquellos. Vergüenza total....

El que está en Lima de vacaciones es el cuñado del ‘Orejas’. Ha venido con dos chinos, los lleva a todos lados y la gente se paltea porque creen que pueden tener el virus que está ‘jorobando’ al mundo. Por donde van, nadie se quiere cruzar y se pasan a la otra vereda. Noooooo...

Me cuentan que Eleazar Soria, el extraordinario defensa que jugó en la ‘U’, Cristal e Independiente de Argentina, y además fue campeón de América con la ‘Bicolor’, está dispuesto a ayudar al ‘Ratón’ Deza. Asegura que él le daría la paz que necesita, con la palabra de Dios. Es pastor de una iglesia cristiana y tiene fe en lograr su cambio. Ajá...

Me voy, soy fuga.