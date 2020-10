Del saque somos carnecita...Ayer terminé con el hígado sancochado. Renegué hasta el cansancio por la derrota de mis dos ‘amores’, el Barza y mi rosada. Mis ‘causas’ me llamaron para vacilarme y hacer hora, pero preferí apagar mi celular. Repasé varias veces las imágenes del clásico español y para mí se equivocó Koeman al alinear a dos chibolos de 17 años en el ataque. Con Ansu Fati bastaba, porque tiene velocidad, gol, picardía y más partidos que Pedri. A los dos les puede dar kilometraje ante Getafe, Betis o incluso frente a Sevilla, pero no en un superclásico. Estos duelos se viven de otra manera y la responsabilidad no la deben cargar los más jóvenes. Encima, al técnico holandés se le paró el reloj porque recién a los 81′ se acordó que tenía a Griezmann y Dembélé cuando todo estaba cuesta arriba. Así es...

Otra vez el VAR volvió a ser protagonista. Cobró penal en un jalón de Lenglet a Sergio Ramos cuando antes el capitán le había cometido falta al defensa culé. La misma jugada de Neymar y Yotún en el Perú-Brasil. Antes, el videoarbitraje no ahondó en revisar imágenes en una falta de Casemiro sobre Messi dentro del área del Madrid. Por eso la ‘Pulga’ le reclamó al árbitro en el túnel antes de empezar el segundo tiempo. El VAR llegó para acabar con las injusticias en el fútbol, pero últimamente han aumentado las polémicas. Los desaciertos son tantos que parece ser dirigido. Urge una revisión inmediata sobre su aplicación. No jodan...

Hace rato que el ‘Barza’ ha dejado de asustar a los rivales. A pesar de tener a Messi, se ha vuelto un equipo terrenal. No es avasallador, sin pressing, intensidad ni dominio del balón. ‘Leo’ tuvo algunos chispazos, Busquets ya no agarra a nadie, encima no hay un ‘9’ referente que te tape las salidas. El juego colectivo que pretende Koeman aún no convence. El miércoles enfrentará a la Juventus y con una caída volverían los ‘fantasmas’. Asuuuuu...

Lo que pasa en la ‘Misilera’ es para llorar. El ‘Amigo de Marco Antonio’ creyó que con los que salvaron la baja el año pasado bastaba en esta temporada. No reforzó el plantel y solo llevó a sus recomendados. Otra vez el hincha tendrá que poner velitas y rezar. La Fase 2 solo tiene nueve fechas y no sumar de arranque lo complicará con la baja. Que Llacuabamba que no cobra y con jugadores que hacen plantones te meta tres ‘pepas’ es porque estás en la lona. Es una pesadilla para los chalacos. No seas malo...

Me voy, soy fuga.