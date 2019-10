'Loco' celebró el cumpleaños de una de sus hijas con tonazo y feliz, porque apareció una lucecita para no perder su casa

Del saque somos carnecita. .. Tonazo en la casa del ‘Loco’. No fue con ‘chelas’ ni trago corto, sino con payasos y muchos dulces. Fue cumpleaños de una de sus niñas y el hombre se pulió y le trajo hartos regalos y un montón de invitados. Cuentan que anda motivado porque apareció una lucecita para no perder su casa. Buena voz...



Ya me contaron que ‘Tyson’ empezó a recuperar lo que dejó. El hombre ha recobrado un terreno que tenía en Surco, lo daba por perdido, pero hizo una jugada y ya lo tiene. Está durmiendo allí y en unos días lo pone al ‘palo’ para poder cumplir con sus obligaciones y asegurar el ‘richi’. Y no va ser...



Me cuentan que el argentino que trabaja en San Luis y gana harta plata por decir que dirige las categorías menores está con roche. Un par de veces lo han encontrado durmiendo en su escritorio y como ya sabe que se han dado cuenta, prefiere meterle llave y así ‘jatear’ tranquilito...



Hay un runrun de que ‘Ropita’ cambió de ciudad y ahora anda por Puno. Allí está ‘floreando’ con el tango de llevar chibolos a un club de Copa Perú. Asegura que él los coloca, consigue que les paguen buen sueldo, pero antes pide que le depositen 4 mil soles. Lo malo es que ‘chapa’ la plata y no responde nunca más el teléfono. Quéeeeeeeee... Me voy, soy fuga.