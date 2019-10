El Loco colgó una foto con la celeste y escribió que eran épocas de ganador, pero un Búfalo comentó que lo hacía gatear

Del saque somos carnecita... ‘Me da pena tener que llegar hasta acá. Si en algún momento hubieses contestado mis llamadas, nos hubiésemos ahorrado todo esto. Espero que puedas dormir tranquilo todas las noches con la parte de familia que tienes...’. Durísimas las palabras de Johana Cubillas a su padre, el popular ‘Nene’, quien según fallo del Poder Judicial, no le pasa pensión hace once años y está en deuda. Solo digo que si no tienes sentimientos para tu propia sangre, no lo tienes para nadie. Un millón de veces prefiero ser buen papá que el goleador peruano en los mundiales. Así es...

Estalló la bronca en las redes. El ‘Loco del Rímac’ colgó una foto en su Instagram donde viste la camiseta celeste y escribe que eran épocas de ganador, pero entró un delantero que llamaban ‘Búfalo’ y le comentó que lo hacía gatear. El arquero respondió que eso era imposible, porque en esos años el atacante andaba lesionado. Curuju...

Y lo vi a ‘Solanito’, que jugó en Ate, el puerto y varios equipos más, ‘acharlando’ su ‘nave’ roja. La mandó a pintar, luego cambió los aros y llantas. Lo dejaron paradito y ahora regresó a salir a manejar recontraganador, mirando a los pantaloncitos más ricos de Los Olivos. Espero que haya guardado pan para mayo, porque ya está de salida en la pelotita...

Por si acaso, me cuentan que Carlita, cuyo apellido rima con el del ‘huachano’, se mantiene mamacita y está alquilando su auto para que lo taxeen. Exige personas serias, que dejen un depósito y no jueguen al fútbol, porque son su debilidad y se pueden aprovechar para no cancelar la cuenta. Quéééé... Me voy, soy fuga.