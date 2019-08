Loco depende de ti volver con fuerza: Eso sí, ya no le pares balón a los chupasangre, ni a los pantalones con celulitis

Del saque somos carnecita... Un consejo hasta de un conejo. ‘Loco’, la vida es de subidas y bajadas. El hombre debe estar preparado para todo y ser parador. Nunca es tarde para levantarse, tienes la fuerza de tus hijos y una esposa de hierro, que siempre ha estado a tu lado. Depende de ti volver con fuerza. Eso sí, ya no le pares balón a los ‘chupasangre’, los ‘puñaleros’ ni a los pantalones con celulitis, que luego te tiran mal después que les diste de comer. Y no va a ser...

Ya me contaron que el clon de un arquero de la ‘Bicolor’ anda dando vueltas por el parque ‘Morococha’ en ‘Sullorqui’. Parece que tiene un ‘pescadito’, porque da vueltas y solo sobrepara para que suba una cuerpona, pero él nunca baja. No se regala, es apeligrado y hace sus cosas solito, sin compañía. Así es...

El ‘Rey de los bloopers’ está portándose mal con su cuarto retoño, uno que tuvo con una charapita que trabaja en Surco viejo. El hombre ha dejado de enviar la mensualidad y la mamá ya decidió abrirle proceso judicial y ahorita le llega la notificación. Ojo, se puede ser mal marido, pero nunca mal hijo ni mal padre. Eso se paga...

El lunes pasado, por la mañana, el todavía administrador de un club de Ate salió a hacer su caminata todo encapuchado, para que no lo reconozcan, y al lado iba con un ‘chaleco’. Pero es tan sano, que en el buzo llevaba la insignia de la ‘U’. Cuando haces las cosas mal caminas inseguro, pero cuando actúas bien te mueves por cualquier lado. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.