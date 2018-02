Del saque somos carnecita... ‘Qué puedo hacer si el chico no duerme hace 6 años’, lo dijo Roberto Mosquera cuando estaba en Alianza Lima. Y ese petardo era directo para Reimond Manco y no me vengan con tangos. La firme que el delantero dio una exhibición de fútbol ante Sport Boys, el sábado en el ‘Miguel Grau’, donde parecía que jugaba en la pista de su barrio de Lurín. Nadie discute su habilidad, técnica y calidad, pero hoy eso no es suficiente en el fútbol. Si hubiese descansado sus horas, alimentado bien, fortalecido en un gimnasio y sostenido ese nivel todos los fines de semana, estaría en un equipo top de Europa y usaría la ‘10’ de la selección. No hay un jugador peruano que maneje mejor el balón que el ‘Rei’, que sea tan pícaro y clarito. Pero repito, no se preparó. Y hoy, a sus 27 años, busca una nueva oportunidad. Aquí se va a pasear porque lo dejan voltear y no lo presionan. No sé si le alcanzará eso a nivel internacional y para que el ‘Tigre’ lo siga de cerca. Espero que siga regalando esas actuaciones porque el hincha necesita ver esos magos.. Sí, señores...



La voleibolista Angelita Leyva es el modelo de una jovencita con valores y bien formada. Deportista ganadora, buena hija, seria y el perfil de mujer que cualquier hombre desearía llevar a casita. Los domingos la veía en la iglesia con su viejita y hermana. Eso es rescatable en una sociedad de muchas mentes retorcidas. Por eso los padres deben estar atentos donde matriculan a sus hijos. Miren el entorno, los profesores y compañías. Lo dejo ahí porque después me voy a rayar con lo que sé. Ayayayy...



Me pasan la voz que el ‘Loco’ no tiene nada de loco. El año pasado jugó gratis y esta temporada firmó y no se hizo problemas con la cantidad que figura en el contrato, que le alcanza para la gasolina, los estacionamientos y el cua cua de sus pequeños. Puede vivir tranquilo con varios ceros en su cuenta porque invirtió bien sus fichas. Hace algunos años, Claudio le presentó a su asesor de negocios y le dio toda su confianza y plata para que le dé vuelta. Así es...



Una pregunta: ¿Rodríguez, Ramos, Araujo, Santa María, Zela, Abram, Rioja y los demás zagueros peruanos son mejores que Carlos Zambrano? Para mí ninguno y es mi punto de vista. Lo que no entiendo es por qué la borrada de Ricardo Gareca. No lo tiene ni entre los 35 de la lista. Esto lo pinta como un monstruo. ¿A quién ha matado?, ¿Es tan grave lo que ha hecho? Lo que sí les digo es que las Eliminatorias sudamericanas son un guerra, pero el Mundial es otra cosa. Allí prevalece la jerarquía. No hay margen de error con cracks como Lewandoski, Lukaku, Griezmann, Mbappé, Cristiano, Neymar, Messi, Mandzukic, Keane, Suárez, Cavani, Gabriel Jesús, Müller, ‘Chicharito’, Falcao, Salah y otros delanteros bravos. No me quiero ni imaginar si se lesiona el ‘Mudo’. Hasta el ‘Zorro Zupe’ tiene chance si sale de cana. Rexuxa... Me voy, soy fuga.