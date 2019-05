‘El Loco del río’ anda escondido, preocupado y asustado. Andaba en todas las pichangas, pero ahora no se sabe más de él

Del saque somos carnecita... Ayer, después del entrenamiento, el ‘Israelita’, el más famoso de los hinchas peruanos, se reunió con la ‘Foquita’. Fue a la espalda de la Videna. El delantero lo esperó y el fanático de la ‘Bicolor’ le regaló un libro que trata sobre la historia de los 10 Mandamientos. El zambo chapó y prometió leerlo enterito. Curuju...

Ya me contaron que la ‘Sombra’ no va a seguir en el equipo de los ‘characatos’. Después de la goleada humillante en Ecuador, el muchacho se fue a brindar por el cumpleaños de su causa, que vive en Magdalena, y eso incomodó a los directivos y por eso, después del Apertura, cortan el préstamo. Qué feo...

Así que ese brasileño que vive la mitad de su vida en el Perú y sigue hablando como si recién hubiera llegado, había sido recontramalo. El tío Guillermo La Rosa fue contratado por un club social de la capital. Lo llevaban para comentar campeonatos internos y le pagaban un buen billete, pero allí se metió ‘Cholinho’ y les dijo que hacía lo mismo por la mitad y de vez en cuando podía llevar un amiguito famoso. Quéééé...

¿Se acuerdan de Germán Allemano? El hombre tuvo su cuarto de hora en la pelotita, fue goleador de los ‘santos’, varios clubes se pelearon por él, pero llegó a la ‘U’ y no pasó nada. En mes y medio va a jugar el Mundial de los Artistas, que se disputará en Rusia. Pensar que algunos lo querían nacionalizar a ver si lo llamaban a la ‘Bicolor’. No seas malos...

Me cuentan que el ‘Loco del río’ anda escondido, asustado y preocupado. Antes estaba en todas las pichangas de exjugadores, se hizo empresario para organizar partidos de exhibición, pero a una empresa le cobró por adelantado, dio nombre de algunos compañeros y después no se supo más de él. Qué feo... Me voy, soy fuga.