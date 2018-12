El 'Loco Vargas' no merece irse por la puerta falsa de la ‘U’, creo que merece una nueva oportunidad

DEL SAQUE somos carnecita... EN ALIANZA, está en el bolo el tío Russo y su currículum lo avala. Fue campeón con Boca en el 2007 y está considerado como un técnico de buen nivel. Pero yo no soy sobón de nadie y me llama la atención el comentario del colega Juan ‘Matao’ Palacios, quien escribió en sus redes que un jugador argentino le contó que el entrenador le pidió 100 mil dólares por llevarlo al Salamanca de España. Si es verdad, se me cae. Así no juega Perú. Los ‘peinaditos’ ya fueron en la pelotita. Por ahora lo dejo ahí...

EL ‘LOCO’ VARGAS ha jugado en Colón, Catania, Genova, Fiorentina, Betis y la hizo en la selección. Era un toro que no lo paraba nadie. La verídica que no merece irse por la puerta falsa de la ‘U’. Sé que voy contra la corriente, pero creo que merece una última oportunidad con la crema. Eso sí, que visite al doctor Olaya y, si no da resultados, fácil su banda gástrica. Así es...

BIEN EL ‘VIEJO VERDE’ de La Vicky, que llevó a la ‘patrona’ a Europa y se gasta sus buenos cocos para engreír a la familia. No es como algunos colegas suyos que se desviven por la amiguita, le regalan hasta carro para arrancharles un beso y luego los ‘adornan en one’. Me voy, soy fuga...