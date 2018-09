‘Loquito’ tiene nuevo point donde llevar a sus ‘pescaditos’, dizque el lugar es caleta y aparece con distinto ‘material’

Del saque somos carnecita... La firme que ver a Diego Armando Maradona en la televisión es patético, decadente y de mal gusto. Yo no me como el cuento de que se ha plantado ni rehabilitado. Para ‘armado’ todo el día. No creo que me equivoque y les aseguro que se la mete a secas. O sea, sin necesidad de tomar un trago. Soy del Callao y conozco los gestos, las muecas, los tics, las manías y la ‘noica’ que les da. Los volteo en una sin necesidad de escanearlos. Solo falta que alucine que lo siguen los policías y que hay cucarachas y ratas en sus pies. Cualquier día se va de rumba y pierde por goleada. Ese corazón ya no está fuerte como cuando tenía 25 o 30 años. Pobrecito...

El ‘Loquito’ tiene nuevo point donde llevar a sus ‘pescaditos’. Es un local en la avenida Vasco Núñez de Balboa, en Miraflores. Dizque el lugar es caleta y allí aparece con distinto ‘material’, plan de 1 de la tarde y no se mueve hasta las 5. Bien sazonada, se lleva a la muchacha con rumbo desconocido. Huuuuuummmm...

El zambito ‘Talara’ ya debe archivar el caso con la actriz que le hizo dejar a su oficial y después lo terminó arrimando. La semana pasada se metió sus pomos y la llamó, pero la zambita lo mandó bien lejos y de ‘arañado’ le pidió que le devuelva la lavadora que le compró en Plaza Lima Sur. Ella se mató de risa y le respondió que ya la había botado, desde el día que le malogró un pantalón a su español. Plop...

Así que abusaron de la confianza de la mamacita Moy. La voleibolista le prestó más de mil ‘cocos’ a un patita que le ofreció devolverle en dos meses. Cuando quiso capturarlo para cobrarle, el ‘man’ había desaparecido. Preguntó a algunos amigos y varios le contaron que también lo buscaban porque los había picado. Por buena gente la cabecearon. Qué palta...

La gente del puerto lleva mes y medio que no pasa por caja. Lo peor es que nadie da la pepa. Primero florearon con que el ‘Amigo de Marco Antonio’ llegaba en dos días a las prácticas con el billete, después que había un problemita con el banco y hace 8 días que los encargados no responden los teléfonos. Qué feo... Me voy, soy fuga.