El ‘Loquito’ de Santa Anita se juntó con el ‘Diamantito’ y se fueron a 'patrullar' por el Rímac

Del saque somos carnecita... Me cuentan que el ‘Loquito’ de Santa Anita se juntó ayer con el ‘Diamantito’ y se fueron a ‘patrullar’ por el Rímac, marcaron pantaloncitos por el barrio de ‘La Huerta’, pero todo en plan calidad. Eso sí, sacaron varios números de celulares y después lanzarán el anzuelo por el ‘wasap’. Y no va a cher...



Ya me enteré de que el arquero que tenía un pie y medio en Boca Juniors se quedó con los crespos hechos por culpa del ‘Mellizo’ que dirige al equipo. El titular del club estaba cerrando el trato con su colega de México por teléfono y el entrenador entró a su oficina, le dijo que pare la negociación porque había visto videos y el portero tenía muchos ‘bloopers’ en su carrera. Por eso recomendó el fichaje de un boliviano. Qué palta...

La firme que en nuestra pelotita pasan cosas increíbles. Los ‘basureros’ contrataron como refuerzo a un delantero que antes estuvo en Chile, pero hasta ahora no debuta porque llegó lesionado. El muchacho anda por los ‘yunaites’ recuperándose y sigue cobrando su sueldo sin problemas. Nooooo...

Ya me datearon que ‘Ben a mi casa’ tiene prohibido pasar por Santa Beatriz. La patrona sabe que allí jugó como nunca lo hizo en una cancha y de vez en cuando se manda mensajitos con una mamacita del barrio. Ahora le han puesto GPS y, si quiere ir al Centro, tiene que ir por Evitamiento, porque si agarra la Vía Expresa se puede desviar. Curuju... Me voy, soy fuga.