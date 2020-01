Del saque somos carnecita… La firme que yo no pido castigo, multa o despido para los ‘angelitos’ de Alianza Lima. Me importa un comino. Ese es tema de su entrenador y dirigencia. Es cierto, los jugadores no son robots. Pero tienen que demostrar que son profesionales. Para eso gozan de vacaciones y momentos de relajo. ¿Ustedes creen que está bien que se amanezcan en plena pretemporada? ¿Que se ‘boleteen’ cuando hacen el trabajo de base para todo el año? Allí la disciplina no importa ni mela. Tienen carta libre para juerguearse cuando deben fortalecer los músculos y anchar los pulmones. Los resultados se verán en la Copa Libertadores cuando hayan partidos a mil por hora, con ritmo. Aquí juega cualquier chistoso. Sí, señores...

Si Pablo Bengoechea es apañador o alcahuete, es su problema. Ya sé por qué solo ha dirigido en Peñarol que es su casa y en Matute. También me doy cuenta por qué Jean Deza no duró en Eslovaquia, Francia y Bulgaria. Lo mismo Carlos Ascues en el Wolfsburgo de Alemania y Orlando City. Ambos tienen tremendas condiciones, pero no basta la calidad, habilidad y técnica. El cuerpo no les daba, no les respondía. Lo peor para un deportista es la mala noche. Lamentablemente, estos señores no razonan ni reaccionan. Claudio Pizarro lleva más de dos décadas en la Bundesliga y si se le antoja la hace hasta los 50 en nuestro ‘julbo’. Eso se lo ganó con una vida metódica. Y no va a ser...

Me avisan que el ‘Ruso’, antes de irse, se encontró con una bailarina y allí soltó todos sus nervios, ahora que rompió palitos con su salsera. Lo malo es que la señorita con la que se encerró, era quien dormía con un alcalde raterazo que era compadre de un ‘Nene’ y ahora está en su ‘río’. Ayayayay...

Hay un run run que la ‘Muela’ de Ate tuvo que bloquear a una flaquita del barrio de Velasco Astete, en Surco. Se la presentó un amigo, después ella lo agregó al ‘Wasap’ y le escribía todo el día, hasta que el crema se cansó, aburrió y más pallares con tallarines. Rexuxa... Me voy, soy fuga.