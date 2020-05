Del saque somos carnecita... Esta es verídica. Tengo un causa que le enseñé una foto y le ha removido el bobo y la cabecita. En la imagen está una chica que hace 22 años le había perdido el rastro porque acabaron mal, con ajos y cebollas, porque el hombre eligió a ojos cerrados a su esposa. La chica hoy es una señora, madre de tres hijos y se le ve bien parada, producida, como para ir al choque. La realidad es que hay aventuras inolvidables, relaciones prohibidas que te marcan con buenos recuerdos y hasta algunas veces se convierten en sentimientos y tienes que ser ‘parador’ para no perder a la familia.

Ya me contaron que ‘Pizarrón’ anda palteado, decepcionado y con dolores de cabeza, y no es por el ‘Covid’, sino porque ya se hartó de sus ‘representados’. No le responde al ‘Ratón’ y con la ‘Hiena’ no quiere ni hablar. Ya se dio cuenta de que es ir contra la corriente y anuncia que los va a dejar solos y abandonados. Rexuxa...

Me pasan la voz que los hijos del ‘Zancudo’ no tienen el talento del papá en la cancha, pero son efectivos al mango a la hora de salir de ‘cacería’. El mayor, que no sabe ni tocar la pelota, atacó con todo a la matadora ‘Lady Laura’. No juega, tampoco es conocido, pero se sacó del medio a un voleibolista peruano, con varios galones, graduado de entrenador y que tenía años con la muchacha. El que puede, puede...

La vi a ‘Provocación’ bien protegida, sin shorcitos y con su protector bucal, entrando a un mercadito ubicado a una cuadra de la Plaza de La Bandera, en Pueblo Libre, el último sábado. Ya pisa el quinto piso, pero todavía voltean a mirarla porque se gana su piropo. Rexuxa...

Bien ‘Kanko’. Será risueño, pero serio a la hora de afanar y apoyar a los más necesitados. Se ha juntado con una mancha de Chosica, han fundado la asociación ‘Barrismo’ y están llevando hartos víveres a los barrios más sufriditos. Esperemos que no choque con ninguna tía. Curuju... Me voy, soy fuga.