Del saque somos carnecita... Hay un técnico sesentón y que se pone pantalones pitillos y rasgados, que escuelea a los más chicos de su equipo. Los encierra en el vestuario y habla fuerte para que escuchen: ‘Hay mujeres para la joda y otras para llevarlas al cine de la mano’.

Clarito, directo y simple. Sabe diferenciar sentimiento y placer. Corazón y presupuesto. Si les decía que el amor nace de un flechazo y el flechazo lo lanzó Cupido, los confundía con su ‘floro’. Ojalá que los chamacos que se enamoran de ‘Tombitas’ y ‘Chicas realidad’ agarren esa flor. Rexuxa...

Hay un run run bravo que al ‘Gato’, que estuvo en México, la ‘rayería’ lo ha investigado como 30 veces. Le han metido inteligencia financiera y no le han encontrado ni mela en sus cuentas. Quieren que ‘pague ganso’ por su viejo que tuvo roche por corrupción y está con arresto domiciliario.

El lateral es emprendedor y su señora también gana sus buenos cobres en la tele. Ambos van por la línea correcta y son una familia decente. Molesten a esos que hacen pases de contenedores, roban, extorsionan y lavan su plata. Así es...

Me pasan la voz que un delantero blancón y grandazo tiene una pelea de gatos en la cabeza. Tanto así que lo dejaron marcharse libre de un balneario para no comerse un budín y ahorrarse escándalos. Su última payasada fue que dio positivo y salió a la calle como si nada. No le interesó infectar a la gente. Imagino que varios han tenido que ir a pasar su prueba rápida y molecular.

El pelucón, que lo ha recibido en el norte, ha dicho que lo va a marcar al centímetro. Le doy un dato: tiene un video donde se le aprecia en el lobby de un telo con una bebita con sorpresa. Ya tiene un aviso en las páginas amarillas. Ayayayay...

Un abrazo y un saludo especial para mi hermano Lucho Trisano, que es un guerrero luchando por su salud. Se contagió de coronavirus, estuvo en cuidados intensivos y, como los grandes, viene ganando la batalla escuchando tango y música clásica. Hay colegas y colegas.

La ‘Fiera’ es calidoso como amigo y periodista. Póngale fe, maestro. Agarrado de la mano de Dios, pronto lo veremos en la pantalla con su peculiar estilo. Se movía menos que un barco en la cancha, pero su zurda era mágica. Según ‘Ruckelly’, lo más bravo es ‘robarle’ un balón y sacarle un sencillo para una ‘chancha’... Me voy, soy fuga