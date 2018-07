DEL SAQUE somos carnecita... En mi podio, que está registrado en el archivo, Luis Advíncula, en rendimiento, fue el segundo mejor jugador peruano en el Mundial. Y allí está el resultado de su esfuerzo: fichado por el Rayo Vallecano de la liga de las estrellas. Será nuestro único representante en la primera división de España. Quizá no sea mucha la diferencia económica con México (Los Lobos), pero está en un torneo top. Llega cuajadito y con experiencias en Alemania, Turquía, Portugal, Argentina y Brasil. Además, su nuevo club lo vende como el jugador más rápido del planeta. Es un ‘caché’ y le dará confianza. Felicito a su empresario, que lo ha colocado en Europa para que crezca como profesional. No como el otro que ha preferido que la perla André Carrillo vaya a pasearse en camellos. Sí, señores...



Mis respetos y reconocimiento para Claudio Pizarro, que ya arregló con el Werder Bremen. Ha declarado que es su última temporada y se va a retirar con los ‘Lagartos’. A sus 40 años, es un mérito tremendo que siga en la Bundesliga. Es un capo en Alemania porque todavía lo consideran útil. Nunca he dejado de reconocer que es el futbolista más exitoso del Perú, por su vigencia y títulos. Para el 99 %, no tenía sitio en Rusia 2018. Para el 1 %, podía ir tranquilamente por Andy Polo. Así es...



Edwincito Oviedo ha enviado un comunicado a los medios de comunicación limpiándose de los audios. Lo redacta en una hoja con membrete de la Federación, que no tiene nada que ver en sus problemas, porque han sido en otro trabajo y etapa de su vida. Una pregunta: ¿Qué hace hablando con Hinostroza? ¿Qué hace bailando con la jueza que ve su caso? Oh, casualidad. ¿Quién lo metía a ‘Toñito’ al vestuario de la selección? Otra cosita: ¿Es verdad que Iza Constructores ha realizado la remodelación de la Videna y la construcción del complejo de Huachipa? Me encantaría que responda esta interrogante. Hummmm...



Me pasan la voz de que el bravo de un club vende césped sintético chino y lo hace pasar como italiano. Encima hace unos días le mandaron una notificación de embargo de su casa por más de dos palos cholos. Sin contar los juicios que afronta y debe solucionar por la legal. Ya no corre eso de que soy hermanito del secretario del juzgado. Y eso que no profundizo en su amistad con uno que estuvo corrido en Bolivia. Ayayayayayay... Me voy, soy fuga.