"Luka Modric no está en mi podio para el Balón de Oro"

Del saque somos carnecita... La firme que ahora todos le tienen camote a Croacia porque sobre el papel no es favorito el domingo ante Francia. Incluso algunos comentan que Luka Modric es mejor que Antoine Griezmann y eso no lo comparto. El volante del Real Madrid es un jugadorazo, brillante, pero no está en mi podio para el balón de oro, plata ni bronce del Mundial . El primer lugar es para el ‘Principito’ del Atlético Madrid. Lo sigue ‘Donatello’ Mbappé, que si se lo propone puede ser más que Neymar. Para conseguirlo debe marcharse del PSG. El tercer elegido es Eden Hazard o Kevin De Bruyne. El ‘Duque’ lleva la pelota a velocidad pegada al chimpún, solo como lo hace Messi. Encara sin mirar atrás y las patadas no le hacen ni cosquillas. El colorado del Manchester City no es mediático, no tiene prensa, pero es un crack de cracks. Es inteligente para atacar, organizar, habilitar y retroceder. Es el número uno del mundo asistiendo, te la da precisa y con ventaja. Piensa 20 segundos antes que todos. Sí, señores...



Francia, Croacia, Inglaterra y Bélgica han avanzado por méritos y además porque tienen arquerazos. Lloris, Subasic, Pickford y Courtois son grandazos y se convirtieron en murallas. Han sido tan importantes como los delanteros. Ya los enanos como el mexicano Jorge Campos no existen en la máxima competencia. Les han convertido de pelota quieta, pero en el mano a mano son impasables. Penaleros netos, trasmiten seguridad a sus defensores y no cometen bloopers que le bajan la moral a sus compañeros. Quedó demostrado que más que jugar con los pies, los goleros deben ser seguros con los guantes. Y no va a ser...



La verídica que Juan Carlos Osorio , seleccionador de México, es car’e palo al mango, al rojo. Llevó a la esposa y amante a Rusia. El hecho lo denunció una revista de espectáculos. El tío se da esos lujos porque le sobran chavos, monedas y lo ven como monto. Me hace recordar a un profesor cuando dirigía en la Videna, que también mantenía una relación con una periodista. Felizmente que no nos llevó a Rusia, porque hubiera salido la misma noticia. Y hubiésemos visto directo en directo un lío de alcoba en cada conferencia. Qué feo...





El asistente del ‘Tigre’ no se casa con nadie . No abogó por su ‘encargadito’, su preferido, su causita. El niño de la casa. Dejó que lo borraran de la lista final y no metió su cuchara ni hizo sonar la trompeta. Está bien encaminadito como futuro entrenador. Nada de argollas ni tarjetazos. Y mucho menos que las mujeres lo presionen por un familiar. Por eso espero que si le dan el buzo interinamente para dirigir ante Holanda y Alemania, siga con la misma línea. Vale... Me voy, soy fuga.