Del saque somos carnecita... me cuentan que si el ‘Tigre’ no renueva, el ‘Maestrito’ haría una dupla con Daniel Ahmed para los amistosos de setiembre ante Holanda y Alemania. La firme que no entiendo qué mérito ha hecho el argentino. Se lleva más de 30 ‘lucas gringas’ al mes solo por organizar la Copa Centenario. Ni los resultados lo acompañan. El Mundial le salvó la vida porque la gente estaba hipnotizada y se olvidó de los menores. Lo peor es que ha llenado de parrilleros la Videna y ya parece la AFA. Sin contar a los que ha dejado Ricardo Gareca: el médico, psicólogo, editor de videos y el ayudante del preparador físico. Qué manera de regalar la plata. Qué podemos esperar si el ‘men’ está escondido pensando en cómo librar su ‘río’. Qué feo...



Los burros y siniestros son los que tienen sitio en el fútbol. Hay un ‘chifero’ que ahora es comentarista en el cable, sin saber un comino de tácticas, planteamientos y camarines. Encima, nunca le pegó a un balón. Y todo porque su padrino le da vida por inventar la bolsa de minutos. No sean malos...



Me pasan la voz de que el zambito que estuvo complicado con la tragedia de una voleibolista, le escribió a su ex. Le pidió una segunda oportunidad; además, le contó que ha cambiado y ella le mandó una foto donde se le ve en el depa de un amigo del pelotero. Le explicó que estaba bailando y que por favor no la fastidie más. Asuuuuuu...



Por si acaso, ‘Chiquito’ incursionó como cantante en una orquesta que se presenta por el Cono Norte. El zambo, recontra car’e palo, chapa su micrófono y se mete temas de Óscar D’León. A principio la gente se amontonaba para vacilarse, después le gritan ‘Tula, Tula’ y al final se ríen. La verdad es que no guardó billete, tampoco invirtió y ahora es full recurso. Curuju...



Hay un runrún de que un ‘Zancudo’ está volviendo a ‘picar’ por las Torres Julio C. Tello, en San Miguel. Aseguran que antes intentó con una cuarentona de ese barrio, pero no le agarró ni la mano. Se alejó y va por su revancha, porque otra vez ha comenzado a corretearla. Veremos si esta vez si da la vuelta olímpica. En sus años mozos, no se le escapaba ni el aire. Es que manejaba carrazos de alta gama, su cuello y brazos brillaban con el achote y le sobraba plata. Pero le vino la mala y ya no es fijo en ningún lado. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.