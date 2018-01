‘Mala mala’ está que revienta porque le deben una arrugaza brava

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que una ‘Muñeca’ tenía todo arreglado para ser técnico de un club ‘santo’. Había conversado con el ‘Buque’, iba a estampar la firma, pero se fue de boca. Empezó a declarar como nuevo estratega del equipo y el número 1 de la Universidad llamó y dijo que no pasaba nada y además, sabía que era recomendado del pelucón que se fue cuando les había dado su palabra de seguir. Asu mare...



Por si acaso, ‘Mala mala’ está ‘arañada’. Todos los días le revienta el teléfono a los hijos de ‘Petipán’. Es que cuando la sacaron de entrenadora del equipo, le quedaron debiendo un buen billete y hasta ahora, nada de nada. Se fue a celebrar el Año Nuevo a Piura, regresó y no le habían depositado. Así no es...



Esta es buenaza. Así que ‘Polaquito’, el técnico que ha sido contratado por un club trujillano, timbra y timbra a la administración del Callao. Pide que le den un sencillo por haberle ganado a los ‘poetas’ y mandar la final de Segunda a un partido extra. Ya le respondieron que eso es lo que debía hacer, pero él mete el cuento de que sus muchachos se esforzaron porque les prometió un premio especial. Rexuxa...



Hay un runrún de que el zurdo del ‘Fla’ se fue a celebrar tres días en Tarapoto. Por si acaso, fue con su patrona, full diversión, pero siempre junto a ella. El hombre es tranquilo, pero la ‘doña’ también es brava y es de las que no perdona ni una. Y no va a ser...



Me avisan que la ‘Pantera’ se apareció en un banco pidiendo un préstamo grande. Lo malo es que le saltó el roche de no haber pagado un billete a un banco. El zambo se equivocó. Su causa le dijo que como habían pasado años, ya no saltaba el roche, pero le detectaron y lo sacaron arrancado y con palta. Pobechito... Me voy, soy fuga.