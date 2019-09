Del saque somos carnecita... Mañana toca Brasil, que en dos partidos nos metió 8 goles y solo le hicimos uno hace dos meses, de penal y sin Neymar, su máxima estrella. Si hablamos de ocasiones de peligro, estaríamos hablando de un resultado más catastrófico. Hay que repetir lo que hizo Colombia. O sea, ir con todo a la pelota. Davinson Sánchez lo empotró al delantero del PSG en un panel de publicidad y los demás tampoco lo respetaron en ningún sitio del campo, lo sacaron del partido. La prensa cafetera no ‘mató’ a nadie como aquí, cuando intentamos rascar y tildamos de matones y violentos. Los ‘sanitos’ que sean relacionistas públicos. En el fútbol eres tú o el rival. Eso no quiere decir que salgas con un arma, puñal o clavos en los chimpunes. Lo que intento explicar es que la actitud, el hambre y la valentía deben ser el sello de un profesional. Disputar el balón como si fuese la última dividida de tu carrera o pensar que le quitan un plato de comida a los tuyos. Nunca más que ocurra lo de Sao Paulo, donde nos bailaron y metieron una mano. “Messi quiere ganar hasta en los picados y el fútbol net”, cuentan sus compañeros del Barcelona. Es la mentalidad de un tipo que tiene un museo lleno de trofeos soñados en su casa. No hay amistosos, muchachos. Vamos a pararle el macho al ‘Scratch’. Es hora de que empiecen a respetarnos. A bailar a la discoteca. Sí, señores...



Tite mantiene la base de la Copa América para potenciar su 4-3-3 flexible para las Eliminatorias. ‘Ney’ reemplaza a Everton, la pesadilla de Advíncula, que declaró que no lo conocía. Yo pregunto: ¿Qué hacen esas 15 personas en ese comando técnico del Tigre? No pudieron hacer un recopilado de los nuevos convocados de la auriverde. Simplemente son ‘pan baguette’. Richarlison pelea el puesto con el llorón de Gabriel Jesús. Arthur es el cerebro, la aduana. Si está lúcido nos jodimos, es el que mejor cubre y cuida la redonda. Si está resaqueado, boleteado o preocupado en su trampita, hay una chance. A su lado, Casemiro pone cara de malo, pero en el fondo es mancazo. Ojo que Dani Alves es marcador derecho y aparece como puntero, es un lujo verlo. Su botín es un guante. Para la corta y larga. Para las paredes y encima clavarla. Atrás Thiago Silva y Marquinhos van con todo a las divididas y hay que sorprenderlos viniendo de atrás y no siendo referencia de área. Alex Sandro por izquierda ajusta y centra bien. Y mucha atención con Coutinho, que se desmarca y siempre encara en diagonal para sus remates colocados. Es livianito y no arriesga, porque salta como canguro. Todo masticado. Y no va cher...



Aproveché la tarde libre y me di una vuelta por el Barrio Chino de Los Ángeles, que es el más grande del mundo. Hay más de 30 grados de calor, alquilé una nave y me fui al muelle de Santa Mónica, que está a unos 30 minutos del centro de la ciudad. Por aquí se filmó parte de la película ‘Forrest Gump’ y por eso hicieron el restaurante ‘Bubba Gump’, que es parada obligada para los turistas. Los precios son regulares, no aplican el abuso como en otros lados, pero saco mi dorada y asunto arreglado. Hay mucha gente ‘charly’, pero con mi andar, que tienen los guapos al caminar, jalo miraditas. Mañana les cuento cómo me fue con tanta blanca que me mira. Curuju... Me voy, soy fuga.