Del saque somos carnecita... Ya me enteré de que ‘Ray Sepúlveda’ se dejó seducir por el gerente que le pintó billete y rompió el contrato con su empresario. Pero no tuvo calidad. No fue a darle la cara y decirle que ya no iba a chambear con él, sino que mandó a su causa ‘Arrocito’ para que hable. Hummmm...



El ‘Solcito’ de La Vicky está sumando puntos en su tarjeta ‘Bonus’ toda la semana. Con la ‘patrona’ y sus chibolos bajaron al cine del Jockey Plaza y la última película que fueron a ver fue ‘Star Wars: Los últimos Jedi’. Bien jugado...



‘Mantequilla’ se apareció por Matute. El zambo dijo presente en el vestuario donde se cambiaron los jugadores que llegaron de Europa para apoyar el ‘Día del hincha blanquiazul’ y uno por uno cayó en sus redes. Los floreó y luego los ‘picó’ con elegancia. Lo malo que solo la mitad del billete llegó a casa y la otra parte quedó en un bar del Centro de Lima. Noooooo...



Lo vi al ‘Ken’ bien cariñoso con una morena. Ambos salían ayer plan de las 5:30 de la tarde de comprar en una tienda ‘Tambo’, frente al hotel Casa Andina de Miraflores. La tomó de la mano, besó su frente y se fueron a un mejor lugar a comer todo lo que compraron. ¿Y la chata actriz? Parece que solo fue un ‘dame que te doy’. Hummmm...



Mañana es el último día del año y llego con el ‘Ranking’ más pedido por todo el Perú... Me voy, soy fuga.