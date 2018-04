Del saque somos carnecita... Emotivo el ‘U’-Cristal. Un 3-3 justo. La crema lo emparejó con su clásica garra. Pero la verídica es que los celestes ya están en la final del Torneo de Verano y bajaron una rayita a sus revoluciones, porque comenzó a correr harta taba y debían cuidar las piernas. Lo único cierto es que los merengues están últimos en el Grupo A y penúltimos en el acumulado porque simplemente un ‘chifero’ asesora al club. Es el mismo que se quiso entrometer en el trabajo del ‘Trogliodita’, que estuvo a punto de mandarlo a la mela. Este igualado, ‘face to face’, le quiso dar clases de táctica al argentino, que se sintió ofendido y el sábado presentó su renuncia. Dizque le pidió que juegue con cinco defensas cuando en su vida se paró en una cancha y le pegó al balón. Lo curioso es que también estuvo bajo la sombra en el máximo ente del deporte y en una casa por la avenida Aviación, con el tango de que es un buen planificador. Para mí solo destaca cuando chapa su mandil y prepara el arroz chaufa, kamlu wantán y tallarín saltado con pollo. La pregunta es: ¿por qué lo llevan? Huuuummm...



‘Manzanita’ Hernández se arrancó del Sport Boys. Pero para la próxima, si quiere hacer sus prácticas, que se vaya al equipo de su barrio o liga. Y toda la culpa es de Johan Vásquez, que recontra caradura todavía pide que llenen el estadio o se va a Lima. O sea que los hinchas rosados se tienen que soplar cada vergüenza por su mal manejo en Primera. Todos ganan en el ‘Miguel Grau’ y a este ‘man’ le interesa un comino, ya que no es del Callao ni siente la camiseta. Y los jugadores no pasan piola. Johnnier Montaño y Luis Tejada caminan en la cancha, Crifford es mantequilla y Josimar Vargas pan con relleno y camote. Ya son cuatro menos antes de empezar el partido. A Nelinho Quina lo pasa hasta una tortuga con artrosis. La ‘Misilera’ necesita jóvenes que corran y con dinámica como John Vega, quien ingresó en el segundo tiempo. La pide, la toca bien y marca con agresividad. No entiendo por qué no arranca Joazhiño Arroé. Ayayayyy...



La San Martín venció 1-0 a Alianza Lima y me da la impresión de que los zambitos ya no creen en Pablo Bengoechea. El uruguayo tiene más de un año en Matute y no convence con su estilo. No hay elaboración, todo es pelotazo, segunda jugada, error del rival. No recuerdo un solo partido que haya sido superior en los dos tiempos al rival. Siempre una de ‘cuca’ o de suerte. El año pasado se le declaraba a la ‘Milechi’ y en ‘one’ lo aceptaba. O compraba un boleto de la Tinka y con dos mangos cobraba el premio mayor. Se acabó la fortuna y los resultados se sostienen con chamba. Así es... Me voy, soy fuga.