Del saque somos carnecita... Estaba cantada la salida de Mario Salas de La Florida. Lo había dicho, antes de la final con Alianza Lima ya se voceaba su fichaje al Colo Colo. El técnico vio la más segura, dejó de lado participar en Copa Libertadores y eligió ganar casi el doble de lo que recibía en el Rímac. Ahora los celestes deberán fichar un técnico con el mismo perfil que el chileno, que hizo un buen trabajo e incluso dio oportunidad a algunos chicos nuevos. Hay varios jóvenes que fueron prestados a otros clubes y regresarán al club, de ellos depende si quieren seguir creciendo como lo han hecho en este año Marcos López, el ‘Zancudito’ Olivares y la ‘Bomba’ Gómez. Así es...

La firme que el sorteo de la Libertadores no avizora buen futuro para los de La Vicky. Para mí está clarito, los directivos se frotan las manos por la taquilla que recaudarán con los rivales que les tocó. Si Cristal les metió dos bailes en la final, no quiero pensar qué pasará si no se refuerzan bien. El hincha está cansado de papelones. Este año solo hicieron un punto en la Copa y el pelotazo, la suerte y San Leao no van a estar en todos los partidos. Asuuuuu...

Trujillo, Trujillo, Trujillo fue el grito ayer en el ‘Miguel Grau’. El equipo más grande de la ciudad volvió a Primera después de 24 años. Mannucci sufrió, pero logró el ascenso y el más preocupado es ‘Petipán’, porque su equipo se quedará sin hinchas, pues toda la ‘Ciudad de la eterna primavera’ es fiel al ‘Tricolor’. El ‘Papá’ se quedó sin nada, un año más en la Segunda, desperdició chances en el torneo regular y en el cuadrangular. En Huánuco, la algarabía es tremenda. Alianza Universidad subió y llevará fútbol profesional a toda la gente. No lo daban por favorito, pero con esfuerzo y mérito propio se metió a la profesional. Curuju... Me voy, soy fuga.