'Marita Hot' es una chica full pilas y hace poquito se encerró con ‘Cayo’ y el ‘Pato’, dos exvolantes de la ‘rica Vicky’

Del saque somos carnecita. .. ‘Pongo las manos al fuego por Oviedo’ fue la frase de Juan Matute, secretario general de la Federación Peruana de Fútbol, en la entrevista con Mávila Huertas. Defiende a muerte a su jefe que, según mi fuente, le paga 60 mil soles mensuales, solo para que le cuide la maleta. Y no es el único que se mete un billetón. Los demás gerentes cobran entre 20, 25 y 30 mil soles para una chamba de 8 horas y con cinco ayudantes cada uno. O sea, la plata sobra en esa Federación. Si se sinceran los salarios, por lo menos se construye una Videna al año en alguna provincia del país. Alguien tiene que rearmar ese ‘tablero de ajedrez’. Sí, señores...

Encima hay un runrún de que lo quieren meter al ‘Guía Sexual’ por Antonio García Pye, quien es un señor y nos llevó al Mundial con su reclamo en mesa. Si sucede eso, ya pues, mejor que las luces sean rojas en el complejo y que le cambien de nombre. Que se llame la ‘Rica Naranja’. El fútbol hay que descontaminarlo con gente talentosa, capaz y, sobre todo, sana, decente. Basta de corruptos, mafiosos y ‘hermanitos’. Rexuxa...

Me pasan la voz de que ‘Marita Hot’ le organizó una supuesta ‘despedida de soltero’ al popular ‘Ken’. Fue con bailecito, tubito y cariñitos. Pero como la chica es full pilas, hace poquito se encerró con ‘Cayo’ y el ‘Pato’, dos exvolantes de la ‘rica Vicky’. Pidió refuerzo a una brasileña que tuvo un ‘dame que te doy’ con un gatito, pero la cuarentona se dio su lugar y le respondió que no eran su tipo. Lo que pasa es que ya no están en la nombrada y las guatas los hacen más viejos. Nooooooooo... Me voy, soy fuga.