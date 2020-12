Llego vestido de ‘Papá Noel’ para seguir repartiendo regalos. La Nochebuena la pasé agitado, pero eso no importa con tal de alegrar a todos los hinchas... A CUEVITA, una foto del ‘Tigre’ para que le prenda velitas porque pese a que siempre hace la del ‘Chavo’ lo llaman a la selección. Ese Chato siempre se pelea con los entrenadores y termina arrimado en los clubes que va...

A MIRTHA, LA MAMACITA DEL VÓLEY, un pelotero de buenos sentimientos. Le tocó puro tramposo. No tiene suerte en el amor... A SANTA MARÍA MADRE DE DIOS, un poco de calle. Maneja su billete, juega en el exterior, pero igualito dos estudiantes lo ‘partieron’. Nooooo...

A ‘PUCHUNGO’, un gran amor. Llegó a la base 5 y hasta ahora no sienta cabeza. Ya es hora de que mande un heredero a nuestra pelotita... AL CHINO TENCHY, ánforas con hartos votos. Quiere ser congresista por Trujillo y está buscando apoyo. Con tal de que no se le cruce una ‘gata’ de la mala suerte. Plop...

AL PATRÓN MUNDIALISTA, una reunión con los que manejan el club en La Vicky. Es el único que les puede decir su verdad sin medias tintas y por eso no lo tienen en cuenta... AL TÍO ‘AMÉN’, un poco de sangre en la cara. Ya se pasó de car’e palo. Ha cobrado por nada y sigue pidiendo más. Ese ‘man’ ha hecho fortuna en nuestra tierra sin dejar huella...

A LA CULEBRA, un estilista profesional. Anda estrenando peinados en cada partido y hasta ahora no la chunta con ninguno... A ESA TORRE QUE SACAN DE TODOS LADOS, un tour por el puente Quiñones. Dicen que ama lo que parece, pero no es. Parece que se equivocó de profesión, porque hubiera resultado ser un buen minero...

AL PITBULL, un ring de lucha libre. Con la pelotita es una puerta abierta... A TEDDY, las palmas del puerto. Encontró muerta a la ‘Misilera’ y la sacó del descenso. Cumplió con la promesa que le hizo a Teddycito, quien lo alumbra desde el cielo...

Los compadres de la pelotita Alfonso 'Puchungo' Yáñez y Andrés 'Balán' Gonzales. (Fotos: Allengino Quintana)

A ‘CACHITO’, un poco de simpatía. Debe ser el jugador más antipático y, si dieran un ‘Balón de Oro’ por eso, hace rato que tendría más que Messi... A LA ‘MUELA’, un poco de habilidad. El muchacho es pura garra, pero eso no basta y queda al debe en partidos donde las ‘papas queman’...

AL CHARRÚA DOS SANTOS, un selfie con ‘Tomate’ Barraza. No se parecen, son igualitos... AL ‘COMANDANTE’ DE CHILE, un boleto de la Tinka. Tiene una suerte porque en cinco meses se llevó casi un ‘palo verde’ y dejó al equipo derechito a la baja...

AL ‘MEN’ DE JULIACA, un hostal para él solito. Le encantan las ‘venecas’ y les alquila depas a cambio de atención personalizada... AL ‘ZANCUDITO’, un poco de caballerosidad. Le gusta contar lo que hizo entre cuatro paredes con una tombita, que hasta ahora no lo olvida...

AL ‘REI’, un par de buenas ‘llantas’ para que resista y siga haciendo magia en el verde y no se vaya a Segunda... AL ‘VIEJO VERDE’, un poco de cariño. Sus compañeros le pusieron la cruz porque se puso del lado de los dirigentes a la hora que redujeron los sueldos. De ser ídolo, ahora hasta los hinchas lo odian...

AL ‘RUSITO’, un par de anillos de compromiso. El arquero lleva a su novia a todos lados y los suegros hace rato que le meten presión para que dé el siguiente paso, pero él se hace el loco...

A ‘BAMBÁM’, un poco de coherencia. Maleteó al presidente de su club todo el año y dijo que se iría, pero al final renovó por más billete... Al chamaco CELI que no aceptó ir a la ‘Academia’, un buen empresario. Pensó solo en billete y no en la importancia de jugar fuera del país... Espero que la Navidad traiga alegría, paz y mucha salud para todos. No olvidemos el verdadero sentir de este día... Me voy, soy fuga

SALUDOS DE NAVIDAD