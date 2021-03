Del saque somos carnecita... La firme que MI CORAZÓN es del Barcelona, pero cuando veo un jugador como Sergio Ramos no puedo cegarme con un profesional que nació para ser caudillo. He visto varios centrales buenísimos, pero pocos son líderes. El español pega cuando debe, empuja cuando tiene que hacerlo y hasta anota goles históricos. Por algo peleó en el once de los mejores defensas de todos los tiempos que hizo la Fifa. Sí, señores...

Me avisan que una ‘Pulga’ estuvo dando saltitos por Pueblo Libre. Dicen que fue en busca de una amiga que le escucha sus problemas y lo comprende. Al final, lo consoló haciéndole masajitos y cariñitos íntimos. Salió recuperado, motivado y prometió sacarle visa para llevarla de viaje. Lo malo es que el ‘chato’ le dice lo mismo a todas. Las ilusiona y luego las bloquea en el ‘wasap’. Plop...

Ya me contaron que el amor entre la tía que canta cumbia y el arquerito que patea penales en Ayacucho no es de ahora, sino de hace tiempo. Aseguran que él se compró su ‘nave’ con los ahorros que había juntado y lo completó con el billete que le dio la doña. En abril cumplen 4 años de relación y ella le prepara un concierto en un rinconcito de Tomás Valle, cerquita al aeropuerto. Curuju...

La firme que ese porterito que acaba de llegar al Rímac se está ganando en poco tiempo el título de los más antipáticos de su equipo. Camina agrandado, desubicado y sus compañeros no lo pasan. Dicen que se mareó por jugar en el extranjero a pesar de que siempre fue suplente.

No sean malos... desde este córner nuestro apoyo al profesor Julio ‘Lulo’ Argote, exdelantero de Deportivo Municipal y también técnico de los ‘Basureros’. Falleció su hermano y la pena lo tiene bajoneado. Mucha fuerza tío, él ya está con ‘Papalindo’ y el mejor homenaje a los que se van es recordarlos con alegría. Así es... Me voy, soy fuga.