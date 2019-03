Del saque somos carnecita. .. La verídica QUE EL CHIQUILLO QUEVEDO tiene condiciones para que lo vendan al extranjero. En el verde hace las cosas bien, tiene quimba, velocidad y está anotando, que es lo más importante en un delantero. Ojalá que fuera de las canchas también haga cosas de un verdadero profesional, porque hay un runrún de que lo ven patrullando de madrugada por la avenida La Paz. En el torneo local va bien, pero para emigrar hay que exigirse y cuidar las piernas, pues afuera nadie te regala nada. Así es...

Ya me contaron que el ‘Churrito’ ya llevó a su nueva conquista a la ciudad donde trabaja. Ella es una mamacita llegada de Venezuela. Él la vio, la ‘conquistó’ y ahora se quiere casar. Dicen que ya vive con la ‘chama’ en su departamento y jura a sus compañeros que se ha enamorado como nunca. Prueba de ellos es que le canta por el teléfono como a sus anteriores conquistas. Ojalá que la chicoca le corresponda bien y no esté esperando que se tumben a Maduro para volver a su tierra. Noooo...

Desde acá queremos hacerle llegar nuestras condolencias al ‘Coyote’, el hermano del ‘Depredador’. El hombre acaba de sufrir la pérdida irreparable de su hijo y está con el ánimo por los suelos. Mucha fuerza y ya sabes que ahora tienes un angelito al lado de Papalindo. Así es...

La firme que la cosa está fea en el puerto. Lo había dicho antes, al ‘Chasqui’ ya le habían puesto la cruz. Ese equipo está haciendo el ridículo en la cancha y necesita urgente tres o cuatro refuerzos de nivel. La ‘Misilera’ no está para experimentos, el Callao merece un equipo fuerte, que pelee arriba con Cristal, Alianza y la ‘U’, y no dar sufrimiento a sus hinchas peleando todos los años la baja. Si esos dirigentes no pueden hacerlo, que se vayan. No hay otra, papá. Así es... Me voy, soy fuga.