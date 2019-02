Del saque somos carnecita... Hasta ahora les está ardiendo a los chilenos la eliminación copera de la U. de Chile. Escucho que lloran y minimizan la clasificación de Melgar. No pudieron hacerle un gol a los mistianos, se creían fijos y pensaban que con su gente nos llenaban la canasta. Se fueron de pepa y ahora critican a los peruanos. Ahora se vienen los llaneros del Caracas y los rojinegros tienen que mentalizarse para seguir avanzando en la Copa. Ojo que hay un billetazo de por medio y pueden arreglar el año fácilmente. Y no va cher...

Todos los jugadores del ‘rocoto’ estuvieron en buen nivel, pero lo de ‘Barney’ fue muy bueno. Hace unos años el lateral estuvo a punto de tirar la toalla en la pelotita, no tenía oportunidades, le cerraban puertas, pero ahora ve los resultados de su esfuerzo. Hoy con 33 años demuestra que se come la cancha y nadie le regaló nada. Si sigue jugando así y cuidando las ‘llantas’, podría tener una chance en la sele. Curuju...

Ya me contaron que el ‘Ciego’ cuadró al ‘Tigre’ porque se fue de boca tirando al ‘Chaval’ por irse a una liga menor. Dicen que defendió al volante: ‘El chico nunca hizo un contrato bueno, esta era su oportunidad, no lo critiques’, aseguran que le dijo. El pelucón entendió y se hizo el gil. Anteriormente, el directivo también hizo lo mismo con el ‘León’ cuando se fue a Rusia, lo defendió y justificó que se haya ido de Alemania, porque aseguró a toda su descendencia. Así es...

La crema está atrás del chamaco Concha, pero ‘Sotana’ ya puso el parche y dijo que el muchacho solo saldrá al extranjero. Parece que el ‘Matador de cucarachas’ le está buscando club por México y por eso no lo dejarán ir a ningún club local. Los ‘santos’ no olvidan que los Ate les arrancharon a Guti y Ugarriza, por eso no quieren saber nada con ellos. Qué feo... Me voy, soy fuga.