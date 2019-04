Ya me contaron que el ‘Guía sexual’ se ha reencontrado con un viejo amor

Del saque somos carnecita... “¿Dónde trabajó Vivas? con Bielsa era alcanzapelotas”. La frase de César Luis Menotti, campeón mundial con Argentina en 1978 y juvenil en 1979, resume tal y cual al entrenador del Sporting Cristal. Lo dijo hace dos años y para mí tiene mucha razón. Este parrillero no es contratado por su apellido. Es fichado porque le ponía los conos al ‘Loco’ en sus equipos. No llega ni a copia ni a imitación. Ni siquiera a fotostática. Pero vende el estilo de Marcelo en sus proyectos como muchos acomplejados de aquí. Y somos tan giles que les creemos. El jueves dimos vergüenza en el Nacional. Nos humillaron, bailaron y hasta hicieron camotito en nuestra área con un Roque Santa Cruz de 38 años que parecía un chamaquito con tanto sonso que lo marcaba. Fue 3-0 y pudo ser media caja. Y el DT todavía tiene la conciencia de pelearse con los periodistas en las conferencias de prensa. Qué feo...



En la Liga 1 se sobran con su ritmo, intensidad, pressing, vértigo, ida y vuelta, dinámica, coberturas y relevos. Eso basta para irse de alivio en el Perú, donde la gente está mal papeada y no es pegada al trabajo. A nivel internacional demostraron ser unas tortugas, postes y macetas porque solo toman fotos. Nos han metido el cuento de correr, correr y correr como loquitos. Como carritos chocones, motos lineales. ¿Y el freno, la pausa y la generación? ¿Y quién la clava en el arco? Para un veloz siempre hay otro más veloz. La diferencia está en el cerebrito. El que piensa un segundo antes. Platini, Messi, Iniesta, Xavi, Maradona y otros bravos nunca pusieron 10 segundos en 100 metros. Hay que ser atletas, pero no nos olvidemos de jugar a la pelotita. Muchos libros, videos, pizarra, conceptos y a la hora de la verdad somos una chanfainita con cau cau. Para ir al baño. Este tipo podrá dar una charla técnica porque es teórico. Pero jamás enseñará a desacomodar a un delantero de buen juego aéreo o a un defensa para que se haga sentir en el verde. Y no va a ser...



