Del saque somos carnecita... De arranque y antes que llegue Papá Noel les suelto un runrún fuerte que escuché en San Luis. Que el ‘Tigre’ no se ponga en plan ni tampoco se alucine ‘Pep’, ‘Mou’ o Klopp, ni venga con que lo buscan por varios lados, porque a algunos ‘pesos pesados’ les gustó la chamba del ‘Comandante’ que salió campeón con los ‘cheleros’. Seguro saldrán a desmentirlo, pero la firme es que si al ‘Pelucón’ no le va bien, fácil podrían cambiar de dirección y ya sabemos que al chileno le pintan un buen ‘drilo’ y cambia de camiseta en ‘one’. Curuju...

Ya me contaron que hay un ayayero de un futbolista rankeado que todo lo ve ‘business’ y no le importa el rubro. Lo que interesa es llenar de ceros la cuenta corriente. Dicen que se está asociando con un patita para su última aventura empresarial, que sería abrir un local con hartas luces de foquitos rojos. Ese ‘man’ siempre anda metido en cosas picantes y en cualquier momento salta un ‘chanchazo’. Asuuuuu...

A ‘Loba’ lo aman todos. En el Rímac, en Trujillo, Arequipa y el Callao. Lo malo es que su celular no suena y solo lo llaman ‘picadores’ por fiestas. El chalaco desea darle a la pelotita un año más, pero solo pide que le pinten las cosas claras porque ya no está para mecidas. Y no va cher...

La gente me revienta el teléfono preguntándome por el nombre del man que resultó ser ‘cerrador’ al mango. Algunos lo han ‘tarifado’ y me piden que suelte el nombre, porque la lista de acreedores es más larga que la cola para recoger el vale del pavo. No pensé que el hombre fuera tan buscado, pero tiene algo del juez mafioso que se fugó a España. Noooooo... Me voy, soy fuga.