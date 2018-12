Del saque somos carnecita. .. El primer round de la final fue para los cheleros. El equipo de Salas fue más efectivo. Lo había dicho antes, si Cristal se ponía adelante en el marcador, no sería como Melgar. Alianza sufrió al no tener un ‘9’ como Affonso, que le garantiza peligro por vía aérea y preocupa a los defensas rivales. Anoche, si el ‘charrúa’ estaba, fácil hacía un gol, porque el ‘Pato’ Álvarez fue un manojo de nervios, más allá de algunos remates que salvó. Así es...

No puede ser que a Alianza, que desea ser campeón, le hagan 9 goles en tres partidos. Eso refleja el mal trabajo que hay en la defensa. Esta vez no hubo ‘san Leao’. Pero ojo, nada está dicho, si el domingo los victorianos ganan con un gol en el minuto 90, se van a un tercer partido definitorio. Así está hecho el mamarracho de nuestro campeonato. Ayayayay...

Ya me contaron que un parrillero que usaba colita y se alucinaba caudillo de un equipo grande, resultó ser fulerazo al mango. Se ha portado mal con una flaquita que salía con él. Un día la llevó a comer, pero cuando vio que la cuenta pasaba los 500 soles le dijo que se había olvidado la billetera y que pagara porque después le iba a devolver. Luego hizo que le trajera ropa del extranjero y ahora se hace el tercio para pagar. Así no es...

La firme que algo anda mal en la casa de San Luis. El ‘gordito’ se bandereaba gritando a los cuatro vientos que su gestión era exitosa y billete era lo que sobraba en las arcas. Ahora que se ha ido para su ‘río’, las cuentas figuran en rojo. Nadie sabe a dónde fue a parar todo el ‘money’ que ingresó por la clasificación a Rusia. Quéééé...

Hay un runrún que un ‘patita’ que habla como argentino está haciendo bulla porque a un entrenador que dirigió en el puerto le han incumplido su contrato y le deben dinero. No me parece mal, pero la pregunta es ¿por qué no reclama así por la gente de UTC o Sport Rosario, a los que también les adeudan? Ahí no hay amor al chancho, sino a los chicharrones. Hummmmm... Me voy, soy fuga