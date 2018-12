No me cuadra ver a un volante de la selección tomando en la calle y tirando la 'chela' al piso

Del saque somos carnecita... La firme que entiendo que los futbolistas están de vacaciones y tienen derecho a relajarse y pasarla bien, luego de un año muy duro. Lo que no me cuadra es ver a un volante de la selección tomando en la calle y tirando la ‘chela’ al piso. Algunos se olvidan que son ídolos de muchos niños y que el fútbol es una profesión y no un hobby. Ese ‘man’ está en falta con el ‘Tigre’ y hace un tiempo dijo que todos los seleccionados deben cuidarse dentro y fuera de la cancha. Creo que es un tema que debe volver a tocarse en la interna, porque otros hasta aparecen tomándose fotos con alcahuetes y conocidos ‘cafés don Lucho’. Lo único que falta es que vuelvan las ‘encerronas’ en la Videna. Hummmm...

Ya me contaron en qué se gasta el billete que se levanta el ‘chifero’ que habla en la tele como si fuese Bilardo, Guardiola o Mourinho. Lo han visto por un sauna en Magdalena y sale recontrarrelajadito y sonriendo. Asuuu...

No todo es felicidad en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’. Dicen que ‘Petipán’ se está haciendo el loco con pagar el premio por volver a Primera. Lo peor es que el hombre no se mete la mano al bolsillo y solo va a aumentar un sencillo a los jugadores que renovaron. Dicen que un goleador que venía de afuera estuvo a punto de fichar, pero se enteró de que no cumplirían sus caprichos y dio la media vuelta. Curuju... Me voy, soy fuga.