Me cuentan cosas que son para agarrarse de cabezazos contra la pared... Hay gente que lleva bien puestos los cachos

Del saque somos carnecita. .. Me cuentan cosas que son para agarrarse de cabezazos contra la pared. Ya no entiendo nada. Esas ‘modernidades’ no son para mí. Hay un ‘rankeado’ que se banderea con una flaquita que es ‘pelea de gatos’ al mango. Hasta ahí todo bien, lo malo es que me enseñaron fotos donde la chica se luce con su anterior pareja en la playa los primeros días del año chapando de lo más rico, cuando supuestamente ya estaba con el nuevo galán. Ese cuento de que tenía que ‘solucionar algunos asuntos’ es para los sanos, los sonsos. Hay gente que lleva bien puestos los cachos. Mejor lo dejo ahí...

La verídica que la actuación del ‘pito’ Garay el viernes en Matute dio mucho que pensar. Fue muy complaciente con los zambitos y no perdonó ninguna a los chalacos. Ese penal que no cobró al Boys cambiaba la historia del partido. No midió con la misma vara en jugadas parecidas. A Manzaneda debió mostrarle la roja, pero se hizo de la vista gorda. En cambio a Maelo se la mostró al toque. La justicia debe ser igual sin importar el nombre del club. Empezamos mal el torneo con estos arbitrajes. Así es...

Alianza fue superior al Boys, principalmente cuando la visita se quedó con uno menos. Pero con ese equipo, la ‘Misilera’ le dio más de un dolor de cabeza. El primer gol llega por una falla infantil de Ortiz, los otros tantos recién se dieron en los minutos finales. Fue un buen triunfo, pero no me ciego. Quiero seguir viendo más encuentros para recién decir si se ve la mano de Russo, sobre todo que la haga en la Copa. Curuju... Me voy, soy fuga.