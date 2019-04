Del saque somos carnecita... Ya es una realidad lo de Javier Arce con Binacional. Está demostrando la capacidad del técnico nacional que muchas veces es ninguneada por los dirigentes y ‘buitres’ que traen a cualquier payaso con tal de quedarse con una buena tajada. Le sacó tres puntos de ventaja a Cristal que tiene diez veces más de presupuesto. La campaña la cubren con los sueldos de Cazulo, Calcaterra, Herrera y el ‘Chorri’. El profe’, que duerme con una estufa para la helada de Juliaca y se mueve en mototaxi, sin marketing ni bulla, hace tremenda labor, pese a las limitaciones del día a día. El ‘Alcanzapelotas’, que seguro le alquilan un depa en una zona ficha y cobra puntualito, se alucina un entrenadorazo. Se alucina nomás. Cuando pierde se la agarra con los periodistas en las conferencias o tira a los árbitros. Por algo le puso esa chapa César Luis Menotti. Ayayayay...



Por siaca, las cosas como son. Hay una chicoca de un club grande que rompe corazones. Los ‘duros’ son dos zagueros: Uno se marchó a jugar con ‘Mickey Mouse’ y le dejó la posta a otro que sigue en el equipo. El primero, liquidador al mango y le encanta el ron hasta en el desayuno. El segundo es fan de los ‘Cuervos de Rioja’. No corre meterse con flacas del mismo trabajo. Curuju...



Me cuentan que hay un técnico argentino que cuenta los ‘Díaz’ para que boten al ‘Chino’ Rivera. Ayer, cuando el uruguayo Egidio Arévalo Ríos metió el 2-1 contra Ayacucho en el último minuto, se agarró a cabezazos contra la pared. Es que ya hay un arreglo de palabra con la directiva para que chape la ‘franja’ máximo el 15 de junio. Si sobrepasa esa fecha, le tendrán que abonar 15 mil dólares de indemnización. Lo que no sabe este parrillero es que no hay ni los 5,50 soles para el peaje del utillero que lleva la ropa al entrenamiento de Huachipa. Qué feo...



En este país somos irrespetuosos y malagradecidos. La Administración de la ‘U’ no gestionó un minuto de silencio por la partida de Juan José Muñante, mundialista de Argentina 78’, que lo llevó al subcampeonato de la Copa Libertadores 1972. Pero al ‘Negro’ Galván, al ‘Pelado’ Grondona, ‘Toro’ Cantoro’ y otros chistosos que no le llegan ni al juanete al ‘Jet’, les hacen fiestas y los declaran ídolos. Bien el Sport Boys que lo homanejeó el viernes por la noche antes de ganarle a Pirata FC. Allá, en México, ‘Los Pumas’, que empataron 2-2 con Toluca por el Clausura, estamparon su nombre en su camiseta y todos los hinchas aplaudieron durante 60 segundos cuando salió su imagen en la pantalla del estadio. Allá lo trataban de usted. Le decían señor, maestro y con cariño ‘La Cobra’. Vale...



Me voy, soy fuga.