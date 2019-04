Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el romance de un zambito y la chica que tiene una ‘pelea de gatos en la cabeza’ terminó rapidito por culpa de ella. Es que cuando vio que el delantero la paseó en su yate, después la trasladó en su auto deportivo del año, en one lo quiso ‘apretar’. Le pidió un ‘préstamo’ para la cuota inicial de una ‘nave’ y allí al pelotero se le pusieron blancos los ojos y se abrió con elegancia. Lo que pasa es que es vox populi en el ambiente que le obsequió un Yaris a una flaca que hace poco tuvo un roche con su pareja en televisión. Hummm...



Me cuentan que el ‘Negro rockero’ reapareció por el norte y se consagró de ‘mala leche’. Fue hasta una ciudad de La Libertad, se presentó ante los dirigentes de un equipo de ‘Copa Perú’, que era dirigido por la ‘Manzanita del diablo’. Le tiró ‘barro’ a su colega, contó que trabajaba a la antigua y le hicieron caso. El chato se regresó a Lima y el argentino dirige desde la tribuna. Qué feo...



Me avisan que el ‘Caballito’ es buen amigo. Como regalo de cumpleaños, le contrató a su causa de Breña la orquesta ‘Zambra’, para que toque toda la noche en la casa del homenajeado. Aseguran que siempre da la mano a sus patas que no la pasan bien. Un tipo solidario. Vale...



Por siaca, en Arequipa los bravos del equipo están ‘arañados’ con la ‘Hiena’. Cuando acabó el partido con Palmeiras, la mayoría se metía avergonzado al camarín después de tremenda goleada, pero el ‘angelito’ seguía a Felipe Melo para quedarse con su camiseta. Así no es... Me voy, soy fuga.