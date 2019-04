Me da bronca que un técnico se marketea como pupilo de Bielsa y solo es un ‘Alcanzapelotas’, como declaró Menotti

Del saque somos carnecita... Se fue Juan José Muñante. Para muchos el ‘Jet’ o ‘La Cobra’. Para este pechito siempre será mi tío Jota Jota. Lo conozco desde que tengo uso de razón, chibolito, desde que estaba en la barriga de mamá. Lo digo con base porque es hermano de vida de mi viejo. Cada vez que venía de México iba directo del aeropuerto a mi casa. Recontra ‘charlie’, con un diamante en su diente, con su peineta en su ‘áfrica look’, tumbaba mi puerta porque no tocaba el timbre y gritaba tan fuerte que todo el barrio luego le hacía la guardia. Nunca olvidaré que el año 81 u 82, en la gira del Boys a Centroamérica, vino a reforzar a la ‘Rosada’. Me citó en el Yahuar Huaca, hoy la Villa Deportiva del Callao, y me dijo: ‘Sobrino, espéreme un minuto’. Salió y me regaló unos chimpunes Adidas negros con tres rayas blancas a los costados y plantilla acrílica. Un mostro. Un crack. Un fuera de serie. Yo no lo voy a recordar por sus corridas por la banda derecha, donde le sacaba 20 metros de ventaja a sus marcadores, ni sus centros a la cabeza de los delanteros, ni su golazo en Santiago en las Eliminatorias del 77, que fue clave para ir al Mundial del 78. Yo lo tendré presente por su corazón y alegría. Bailarín neto y no hay uno en la actualidad que lo supere como ‘don Juan’. Me guardaré en el baúl aquellas charlas en su Nissan que le dio Nicolini de prima cuando firmó por la ‘U’. Descanse en paz y gracias por su cariño...

La firme que apruebo la nominación de ‘Ñol’ Solano en la Sub-23, pero no comparto ni mela su lista. No puede convocar a Mauricio Montes con 36 años si estamos hablando de renovación. El rubio nunca en su vida ha integrado una selección y justo le pinta cuando ya huele a retiro. Seguro que Yuriel Celi lo va a llamar ‘papá’ en los entrenamientos. Así es...

Me rompo la cabeza y hay cosas que no entiendo. Hay un gerente que no gana hace 10 fechas, que le quiso hacer un homenaje al ‘Depredador’, en vez de preocuparse de revertir la situación y ya no dar más vergüenza. Es un ejecutivo o hincha. Por eso le pasó lo que le pasó. Le encanta ser perdedor. Felizmente, lo parcharon y quedó en nada, aunque igualito se puso las rodilleras y le entregó una camiseta en la previa. Ayayayay...

Lo de Cristal en la Copa es para preguntarse una y otra vez a qué van los equipos peruanos a la Libertadores. Queda la sensación de que pelean por llegar al torneo continental solo para chapar unos miles de verdes y asegurar el pago del año, pero sin ninguna ambición de avanzar en la primera rueda. Lo que me da bronca es que su técnico se marketea como pupilo de Bielsa y solo es un ‘Alcanzapelotas’, como declaró César Luis Menotti. Curuju... Me voy, soy fuga.