Del saque somos carnecita... Me cuentan que el clon del ‘Profe’ estuvo averiguando para enviar flores por delivery. Quería sorprender a la ‘Patrona’ y ganar algunos puntitos o impresionar a la ‘trampa’. Después de los 50 ya no hay romanticismo con la canallada, hay que ir de frente al grano. Tremendo viejonazo y portándose como adolescente. Estos detallitos les dan esperanzas a las ‘manzanitas’. Después se creen las señoras. Si es la esposa o novia, toda está perfecto porque se lo merece todo..



Y no va a ser... Todo se sabe. Ya me datearon que un chatito de bigotitos, que ama al Perú, patrulla muy seguido por Los Próceres, en Surco. Exactamente visita a una amiguita que vive frente a Plaza Vea. Unos aseguran que es un cariño antiguo, pero otros que es un personal de estreno. Curuju...

Me avisan que ‘Tyson’ pretendió regresar a las andadas y llamó a una flaca de la avenida ‘Los Corregidores’, pero se fue de pepa. Le dijo que la iba a recoger en taxi y lo amagaron. La chamaquita le respondió que en una hora le confirmaba a qué hora podía pasar por ella y luego le apagó el celular. El zambo no levanta nada y todo porque esa billetera está con hueco. Rexuxa...



La firme que soñamos con clasificar a Qatar y nos olvidamos de que nuestra pelotita está de cabeza. El equipo que ascendió de la Copa Perú entrena dos veces por semana en Arequipa y, cuando es local en Moquegua, viaja 4 horas por tierra directo al estadio. Ya deben dos meses de sueldos y no hay fecha de pago. Qué feo... Me voy, soy fuga.