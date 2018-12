Me di una vuelta por el Nacional y me dio tremenda pena ver las tribunas vacías en el partido del hincha crema

Del saque somos carnecita. .. Para mí, la final no está decidida. Si Alianza gana por cualquier marcador, de nada le habrá servido a Cristal su goleada en Matute. Así están hechas las reglas y ya no vale pitear a estas alturas. Si fuera Bengoechea, no me guardo nada y arranco con lo mejor que tengo. Affonso y Pósito en el ataque, porque los celestes sufren con el juego aéreo y la firme que el ‘Pato’ Álvarez es una gelatina. En la ida se le vio nervioso al principio, aunque después mejoró. Rinaldo, ‘Cachito’, Quevedo y Hohberg en la volante, siento a Lemos y manejo mis fichas para el complemento, donde ‘Neka’ es otra opción. En los laterales sí hay muchas dudas, Riojas y Duclós fueron un portón abierto en la ida y los rimenses se comieron unas tostadas con mermelada. Repito, lo mejor en la defensa es Leao, porque Fuentes y Godoy tampoco dan seguridad. Así es...



Durante el año, lo mejor de Cristal fue su ofensiva y por algo han marcado 112 goles. El problema sigue siendo atrás. Aún le falta encontrar ese equilibrio. Alianza sin brillar y sin juego bonito, le llegó varias veces, pero no tuvo efectividad. Es cierto que llevan, pero si sale a especular, se le puede venir la noche. Será clave la experiencia de sus jugadores. Cazulo, Merlo, Revoredo, Céspedes, Calcaterra, Ballón, Herrera y Costa saben lo que son estos partidos, han jugado finales y no creo que estén ‘muñequeados’. Además, contarán con el apoyo de su gente y creo que debería jugar como siempre, buscando el arco contrario. Si los zambitos toman la iniciativa y adelantan, la presión les jugará en contra. Y no va cher...



El presidente de los rimenses está jugando su partido aparte. En la ida dijo que Alianza no merecía estar en la final porque no había ganado ningún torneo ni tenía el mayor puntaje acumulado. Ahora le metió una zancadilla a Víctor Hugo Carrillo, quien dirigirá mañana. Lo calificó públicamente de ser hincha blanquiazul y aunque el ‘pito’ salió a ponerle el parche, ya le metió presión. Cualquier error en contra de los ‘cheleros’ se va a prestar para las suspicacias. El tío conoce su cuento. Curuju...



El jueves me di una vuelta por el Nacional y me dio tremenda pena ver las tribunas vacías en el partido del hincha crema. En la cancha estuvieron Solano, ‘Chicho’ Serna y el ‘Mono’ Navarro Montoya con la camiseta de Boca Juniors y por la ‘U’ jugaron Ibáñez, el ‘Puma’, Czornomaz, Cantoro, ‘Cachete’ Zúñiga y otros cracks. Fácil no llegaban a mil personas en la taquilla. Ese negocio salió ‘chihuán’. Noooooo... Me voy, soy fuga.