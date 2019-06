Del saque somos carnecita... La selección cayó 3-0 ante Colombia. Por el resultado parece tanda, pero eso es lo de menos porque no hay puntos de por medio. La preocupación es por lo visto en el campo, donde el equipo no hace ni cosquillas arriba y atrás nos chocan y caemos como soldaditos de plomo. Después de la Copa del Mundo, hemos tenido 10 amistosos: 3 triunfos, un empate y 6 derrotas. Esas son estadísticas, números, previas. La hora de la verdad empieza el sábado en Porto Alegre. Pero ayer en el 11 contra 11 nos superaron y nada de partido parejo, como milonguea el ‘Tigre’. Se vio la diferencia de individualidades y en el colectivo. Con la expulsión idiota de Yoshimar Yotún, jugaron a placer. Sí, señores...

Es la mejor cachetada que nos han metido para volver a pisar tierra. Siento que estamos muy agrandados y queremos vivir del Mundial 2018. La vez pasada, por creernos lo que no somos, nos demoramos 36 años en clasificar. Hay que ser realistas y acordarnos de que entramos por la ventana (repechaje), porque guerreamos en la mesa, y nos tuvimos que regresar en la primera ronda de Rusia. Así que demostremos humildad, entrega y compromiso como lo hicieron desde la segunda vuelta de las Eliminatorias, que no nos sobra ni mela. Ni siquiera podemos decir que somos favoritos ante Venezuela y Bolivia. Y no va a ser...

No me cabe duda de que hay varios seleccionados que están debajo de su nivel. Lo noto inseguro y falto de confianza a Gallese. Araujo no tiene chasís para ir al cuerpo a cuerpo con los delanteros top. Y se extraña la zurda de Trauco. Sigue sin encontrar su nivel y hace falta su buen pie. Tapia irreconocible, muy lento. Ni entrega ni pega. A Yotún hay que bajarle los caballos porque a veces se le va la lancha. Me llama la atención lo de Carrillo. Ha perdido chispa. Se apaga y se prende. No sostiene su peligrosidad. Y ‘Canchita’ Gonzales es muy livianito. Advíncula, Abram, Cuevita y Guerrero, allí nomás. Ni defraudaron ni destacaron. Ah, me olvidaba, Ruidíaz es la pantorrilla de Yerry Mina. Así es...

Si me preguntan quiénes serían mis centrales, yo voy por Zambrano y Santamaría, que tienen buen somatotipo y recorrido internacional. Y por siaca, somos previsibles en el contragolpe. No hay sorpresa ni velocidad. Toda la vida Paolo no se va a fajar solo con los defensas contrarios. Creo que Jefferson Farfán debe ser titular indiscutible en ese once. Es increíble que ayer no hayamos podido crear una situación clara en los 93 minutos. El arquero David Ospina vio el partido en zona vip y apenas ensució sus guantes por algún tirito desde fuera del área. Solo queda corregir errores, enchufarse en el objetivo y recuperar buenas sensaciones. Quizá en la Copa América, algunos recuperen su mejor versión. La que necesitamos para ser protagonistas. Curuju... Me voy, soy fuga.